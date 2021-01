Bei Amazon läuft gerade der Ubisoft Winter Sale, in dem es zwar nicht viele, aber dafür sehr aktuelle Spiele des französischen Publishers im Angebot gibt. Vor allem Immortals Fenyx Rising gibt es zu einem starken Preis, aber mit Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion und Just Dance 2021 sind auch noch andere Titel dabei, die nicht älter als einige Monate sind.

Bedient werden alle aktuellen Plattformen von der PS4 und PS5 über Xbox One und Xbox Series bis hin zur Nintendo Switch, aber nicht jeder Deal ist für jede Plattform verfügbar. Hier eine Auswahl:

Bei erst ab 18 freigegebenen Spielen kommen noch 5 Euro Versandkosten hinzu. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Ubisoft Sale noch läuft. Zur Übersicht über die Angebote der Aktion kommt ihr hier:

Ubisoft Winter Sale bei Amazon: Zu den Angeboten

Was bietet Immortals Fenyx Rising?

Im ursprünglich unter dem Namen Gods & Monsters angekündigten Open-World-Spiel Immortals Fenyx Rising müssen wir in einer an die griechische Mythologie angelehnten Welt Göttern im Kampf gegen Feuerdämonen beistehen. Dabei erkunden wir abwechslungsreiche Regionen, die jeweils einem Gott unterstehen, jede davon angefüllt mit Schätzen, Geheimnissen, Monstern und finsteren Gewölben.

Immortals Fenyx Rising (PS4, PS5, Switch) statt 50,98€ für 38,99€

Das Gameplay zwischen Erkundung, Kampf und kleinen Rätseln erinnert stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild und auch wenn Immortals nicht ganz die Klasse des Vorbilds erreicht, ist es doch nicht allzu weit davon entfernt. Insbesondere die Spielwelt hat im GamePro-Test überzeugt, weshalb Immortals Fenyx Rising stolze 87 Punkte einstreichen konnte. Mehr erfahrt ihr hier:

