Bei Amazon könnt ihr gerade für nur 79,98 Euro zweimal den Amazon Echo Show 5 bekommen, bei MediaMarkt zahlt ihr mit 79 Euro sogar noch etwas weniger. Normalerweise kostet bei beiden Händlern schon ein einzelnes Gerät 84,99 Euro. Mit dem Deal spart ihr also mehr als die Hälfte. Bei Amazon bekommt ihr den Rabatt, wenn ihr den Echo Show 5 zweimal in euren Warenkorb legt und den Aktionscode ECHOSHOW5 benutzt. Bei MediaMarkt wird der Preis automatisch im Warenkorb angepasst. Ihr könnt wählen zwischen den Farben Schwarz, Blau und Weiß. Hier geht’s zum Angebot:

Bei MediaMarkt handelt es sich um ein Tagesangebot, das heute Morgen um 9 Uhr gestartet wurde und für 24 Stunden läuft. Amazon hingegen gibt bislang kein Ablaufdatum für den Deal an. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass er auch hier um 9 Uhr am Mittwochmorgen enden könnte.

Falls euch der Echo Show 5 mit seinem 5-Zoll-Display zu klein ist, könnt ihr übrigens auch zweimal den größeren Echo Show 8 mit 8 Zoll für nur 119,98 Euro (regulärer Einzelpreis: 109,99 Euro) bekommen. Dieses Angebot gibt es nur bei Amazon und nur dann, wenn ihr den Aktionscode ECHOSHOW8 benutzt:

Was ist der Amazon Echo Show 5?

Amazons Echo Show 5 ist ein Echo-Lautsprecher mit 5 Zoll großem Display. Die Echo-Lautsprecher dienen in erster Linie dazu, Unterhaltungen mit Alexa zu ermöglichen, Medien per Sprachbefehl abzuspielen oder andere Smart-Home-Geräte wie beispielsweise Lampen oder Sicherheitskameras per Sprachbefehl zu steuern.

Während die normalen Echo-Lautsprecher über kein Display verfügen, können die Echo-Show-Geräte durch ihren Bildschirm noch eine Menge weiterer Funktionen erfüllen und beispielsweise Videos abspielen und Fotos anzeigen oder als Uhr mit gleichzeitiger Wetteranzeige verwendet werden. Da der Echo Show zudem über eine integrierte Kamera verfügt, sind auch Videoanrufe möglich.