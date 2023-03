Dieses tolle Ambilight Set, bestehend aus einem TV LED Strip samt App und einer Kamera gibt es aktuell bei Amazon mit 15% Rabatt.

Ihr wolltet schon immer einmal tolles Ambilight bei euch im Wohnzimmer haben, aber Ambilight TVs sind euch einfach zu teuer? Kein Problem, wir haben für euch die Lösung. Bei Amazon findet ihr derzeit ein Set, bestehend aus TV LED-Strip samt steuerbarer App und Kamera. Damit werden die Zockerabende mit Hogwarts Legacy nur noch atmosphärischer.

Das ganze Set kostet euch gerade auch nur 127,49€ statt den ursprünglichen 149,99€. Noch besser: Wenn ihr bei dem Angebot noch bis zum 6. März 2023 zuschlagt, könnt ihr zusätzlich noch einen 10€ Coupon verwenden. Somit erwarten euch, was den Preis angeht, nur noch 117,49€.

Wenn ihr schnell zuschlagt, dann kommt euer persönliches Ambilight sogar schon morgen bei euch an. Vorausgesetzt ihr habt Prime. Im Lieferumfang sind dann folgende Bestandteile enthalten:

Ein 3,6m langer TV-LED Strip

Eine Dual-Kamera

Eine Steuerbox, Type-C-Kabel und Adapter

Montageclips

Schnellstartanleitung

Ambilight ohne Ambilight TV: Geht das überhaupt?

Klar ist ein Ambilight TV nochmal eine andere Hausnummer als die LED-Strips von Govee. Den Unterschied würdet ihr zwar an der Qualität merken, aber vor allem eben am Geld. Mit dem aktuellen Angebot bei Amazon könnt ihr in der Hinsicht ordentlich sparen.

Laut Kundenrezensionen lohnt sich das auch. Wenn man die Govee Strips zum Beispiel mit denen von Philips vergleicht, so sind diese um hunderte von Euro teurer. Die Ambilight LED-Strips können aber, aufgrund ihrer Farbigkeit und auch der leichten Installation, mit dem teureren Modell mitreden.

Links seht ihr, wie sich die LED-Strips so hinter eurem TV machen könnten. Sie sind zudem robust und gut mit LEDs besetzt.

Aber was kann das LED-Strip System Envisual T2 von Govee genau?

Innovatives Dual-Kamera-Design: Durch die Kamera ist die Farberfassung viel genauer. Sie ist zudem auch für ultradünne Fernseher gemacht.

So oder so ähnlich könnte es bei euch im Wohnzimmer aussehen, wenn ihr mit eurem Hippogreifen in Hogwarts Legacy in den weiten Lüften fliegt.

Nochmal zusammenfassend: Das sind die Pro und Contras zu den Govee Envisual T2 LED-Strips:

Pro Schnelle und genaue Reaktion

Schnelle und genaue Reaktion Gute Farbwiedergabe

Gute Farbwiedergabe Klebestreifen in 3M Qualität Contra Die Kamera ist etwas auffallend