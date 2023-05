Amiga A500 Mini: Retro-Konsole mit Controller und 25 Spielen günstig bei Amazon abstauben

Die Retro-Konsole Amiga A500 Mini gibt's noch bis Sonntag bei Amazon wichtiger.

Lust auf eine Zeitreise in die Videospielwelt der späten 80er? Dann dürfte euch dieses Angebot interessieren: In der Amazon Gaming Week könnt ihr jetzt die Retrokonsole A500 Mini, die dem Amiga 500 nachempfunden ist, im Angebot bekommen. Ihr zahlt nur noch 104,99€ (UVP: 129,99€). Laut Vergleichsplattformen gibt es den A500 Mini gerade nirgendwo günstiger. Das Angebot ist noch bis zum 28. Mai gültig, könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Der Amiga A500 Mini: Retro-Feeling mit 25 Klassikern

Der Amiga 500 Mini verfügt zwar über keine funktionsfähige Tastatur, wird aber mit einem Controller und einer Maus ausgeliefert.

Controller statt Tastatur: Der Amiga A500 Mini hält sich zwar optisch eng an das 1987 erschienene Original, weist aber technisch so einige Unterschiede auf. So ist die Tastatur der Minikonsole nur zur Zierde da und nicht funktionsfähig. Stattdessen werden ein Controller und eine Maus im Retro-Stil mitgeliefert, mit denen sich die Spiele deutlich komfortabler steuern. Über den USB-Anschluss könnt ihr aber auch eine Tastatur anschließen oder weitere Spiele installieren.

Große Hits der Spielegeschichte: 25 vorinstallierte Spieleklassiker bekommt ihr mit der Konsole direkt mitgeliefert, die nicht nur vom Amiga 500, sondern auch vom Amiga 600 und 1200 stammen. Darunter finden sich einige große Klassiker wie Another World, Alien Breed, The Chaos Engine oder Simon the Sorcerer, die man sich auf jeden Fall mal ansehen sollte, wenn man an der Geschichte der Videospiele interessiert ist. Die komplette Liste der Spiele findet ihr auf Amazons Shopseite:

Amazon Gaming Week 2023: Jetzt hunderte Angebote abstauben!

Die Amazon Gaming Week hält noch viele weitere Sonderangebote bereit.

Die Amazon Gaming Week hat natürlich noch sehr viel mehr zu bieten. Insgesamt gibt es mehr als 700 Deals, darunter eine Menge Spiele und Zubehör für PS5, Ps4, Xbox und Nintendo Switch, beispielsweise Controller, Headsets und PS5-SSDs. Die Aktion läuft nur noch bis zum 28. Mai, also bis Sonntag. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht haben wir euch bereits viele der besten Angebote aus der Amazon Gaming Week herausgesucht. Ihr könnt aber auch diesen Deals einen Blick gönnen: