‘Ich hab Angst’: Spieler wird scheinbar von PS Plus-Nachricht bedroht - dabei ist alles nur ein lustiger Fehler

PS Plus kann auch schon mal bedrohlich wie die Story von Alan Wake 2 werden, oder nicht?

PS Plus-Abonnent*innen erhalten regelmäßig Benachrichtigungen zu dem Abo-Service. Die fallen normalerweise aber nicht sonderlich aufregend aus. Außer in diesem Fall, der auf einen Fehler zurückgeht.

Weil die Nachricht an einer äußerst unglücklichen Stelle abgeschnitten wurde, sieht es auf den ersten Blick so aus, als würde die PS5 beziehungsweise PS Plus dem User hier ein bedrohliches Ultimatum stellen.

Absurd witzige PS Plus-Benachrichtigung sieht aus, als würde die Konsole ihren Nutzer bedrohen

Darum geht's: Auf Reddit hat ein PS Plus-Abonnent einen Screenshot geteilt, der für Belustigung sorgt. Darauf ist die Benachrichtigung von PS Plus zu sehen, in der er offenbar daran erinnert werden soll, seinen Abo-Service zu verlängern oder zu kündigen. Die Nachricht wurde aber abgeschnitten und entfaltet so eine ganz andere Wirkung.

Nicht mehr viel Zeit: Die PS Plus-Benachrichtigung liest sich in dieser Form wie ein "Du hast noch bis zum 5. März". Das klingt nicht gerade nett, sondern viel eher sehr bedrohlich. Wer weiß schon, was dem PS Plus-User zu diesem Zeitpunkt blüht, was die PS5 vorhat und womit er überhaupt noch Zeit bis zum Ablauf dieser Frist hat?

Die Reaktionen fallen dann auch entsprechend aus: Der Urheber des Posts schreibt selbst dazu, er habe Angst und frage sich, was das bedeuten soll. In den Kommentaren wird ihm höchst humorvoll dazu geraten, auf sich aufzupassen, mit einem offenen Auge zu schlafen und vor dem Zubettgehen auf jeden Fall auch unter dem Bett nachzusehen.

Die PlayStation-Mafia versteht keinen Spaß: Einige Menschen in den Kommentaren vermuten, dass dem Urheber des Posts am 5. März (also heute!!) die Beine gebrochen werden sollen.

Er solle also am besten dringend seine ausstehenden Rechnungen bezahlen. Wieder andere vermuten, er sei dabei erwischt worden, wie er sich Xbox-Werbung angesehen habe.

Manch anderer vermutet hinter der ominösen Benachrichtigung ein neues PS Plus-Feature, das in die Zukunft sehen kann. Die nächsten spielen auf Filme wie Taken an und fragen, wieso der Poster ausgerechnet diese Person entführen musste.

Das Ganze ist natürlich nur ein großer Spaß und keinesfalls ernstzunehmen. Unterhaltsam ist es aber allemal, vor allem die Kommentare sorgen für einige Lacher.

Habt ihr auch schon einmal so eine ähnlich missverständliche und witzige Nachricht erhalten?