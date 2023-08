Kochen wie Tom Nook! Jetzt das neue Animal Crossing Kochbuch bei Amazon vorbestellen

Mit diesem Kochbuch wird jede Gaming Session ein Genuss!

Wer kennt es nicht, stundenlang Animal Crossing: New Horizons zu spielen und dabei zu beobachten, wie sich die Bewohner leckeres Futter schmecken lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich schon oft gefragt, wie zum Beispiel all die leckeren Salate schmecken.

Geht es euch auch so? Keine Sorge, ab dem 28. November 2023 gehören diese Gedanken der Vergangenheit an. Ab diesem Tag ist nämlich das inoffizielle Kochbuch zu Animal Crossing erhältlich, das ihr ab sofort bei Amazon vorbestellen könnt.

Derzeit ist das Animal Crossing Kochbuch nur bei Amazon verfügbar. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden, falls es vor Release auch bei anderen Händlern erhältlich sein sollte.

Was erwartet euch in dem Animal Crossing Kochbuch?

Die kulinarischen Geschmäcker in Animal Crossing: New Horizons sind super unterschiedlich. Egal ob ihr bei Tom Nook, dem Café oder dem Campingplatz schnabuliert, es ist für jeden Geschmack etwas geboten.

Das Animal Crossing Kochbuch entführt euch kulinarisch auf die gemütliche Insel.

So auch im inoffiziellen Animal Crossing-Kochbuch von SPIEGEL-Bestsellerautor Tom Grimm. Hier gibt es über 60 verschiedene Gerichte zum Nachkochen. Das Buch enthält abwechslungsreiche Vorspeisen, wärmende Suppen, herzhafte Hauptgerichte bis hin zu süßen Desserts.

Das Beste? Die Rezepte sind absolut familientauglich und können so zeit- und arbeitssparend wie möglich zubereitet werden. So muss man nicht lange in der Küche stehen und braucht trotzdem nicht auf tollen Geschmack zu verzichten.

Auch die ewige Suche nach Rezepten in der Flaschenpost hat damit ein Ende!

Weitere Animal Crossing Produkte bei Amazon: