Am 14. September 2021 erscheint der Manga-Comic Animal Crossing: New Horizons, Vol. 1: Deserted Island Diary. Bisher scheint es nur eine englische Ausgabe zu geben. Autor des Comics ist Kokonasu Rumba.



Darum geht es: In diesem ersten Band soll die Frage geklärt werden, was die Bewohner der Insel von Animal Crossing: New Horizons eigentlich machen, wenn ihr nicht da seid. In diesem Manga werdet ihr daher alles über ihre Vergangenheit erfahren. Natürlich mit der passenden Portion Humor und absurden Geschichten.



Darüber hinaus gibt es in einem besonderen Bonuskapitel noch Tipps und Tricks für das Spiel.



Jetzt vorbestellen: Den Comic zu Animal Crossing: New Horizons könnt ihr jetzt für nur 8,78 Euro vorbestellen.

Animal Crossing: New Horizons Manga-Comic für 8,78 Euro kaufen