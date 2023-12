Animal Crossing: New Horizons für nur 34,99€: Switch-Spiel noch rechtzeitig zu Weihnachten im Angebot sichern

Bei MediaMarkt könnt ihr euch den Switch-Hit Animal Crossing: New Horizons jetzt zum Bestpreis sichern.

Falls ihr noch nach einem Weihnachtsgeschenk sucht oder selbst gerne die Feiertage mit einem entspannten, herzerwärmenden Spiel für Nintendo Switch verbringen möchtet, hat MediaMarkt das richtige Angebot für euch: Dort bekommt ihr jetzt nämlich den Megahit Animal Crossing: New Horizons für nur 34,99€ (UVP: 59,99€) im Angebot. Günstiger gab es das Switch-Spiel laut Vergleichsplattformen bislang noch nie.

Falls ihr jetzt gleich bestellt, wird euch das Spiel laut Produktseite versandkostenfrei bis zum Wochenende geliefert, sodass ihr es noch unter den Weihnachtsbaum legen könnt. Natürlich könnt ihr es auch zu einem Markt in eurer Nähe bestellen und dort selbst abholen.

Animal Crossing: New Horizons – Erschafft euer eigenes Inselparadies!

Neues Leben auf der einsamen Insel: Wie seine Vorgänger ist auch Animal Crossing: New Horizons eine Lebenssimulation, die auf Niedlichkeit und eine gemütliche Wohlfühl-Atmosphäre setzt. Das Setting ist jedoch ein anderes: Statt in einem schon existierenden Dorf den Bürgermeisterposten zu übernehmen, werdet ihr auf eine zunächst einsame Insel geschickt. Hier müsst ihr selbst anpacken, um nach und nach einen idyllischen Wohnort zu erschaffen, der süße Bewohner in Tiergestalt anlockt.

8:46 Animal Crossing: New Horizons - Dieses Spiel ist der beste Urlaub in schweren Zeiten

Mehr Crafting und Kreativität: Spielerisch rücken durch das neue Szenario Crafting und Farming mehr in den Vordergrund, wodurch es nicht nur mehr für euch zu tun, sondern auch viele kreative Gestaltungsmöglichkeit für euer sonniges Inselparadies gibt. Sich mit den anderen Bewohnern anzufreunden und sich um ihre Wünsche zu kümmern, ist aber natürlich nach wie vor ein wichtiger Teil von Animal Crossing.

Erschafft gemeinsam ein idyllisches Dorf: Übrigens könnt ihr euch auch gemeinsam im Koop um eure Insel kümmern: Lokal auf einer Konsole können bis zu acht Spieler*innen dieselbe Insel bewohnen und bis zu vier von ihnen gleichzeitig spielen, genügend Controller vorausgesetzt. Online ist Koop mit bis zu acht Spieler*innen möglich.

