Bei Amazon könnt ihr jetzt Pakete mit Amiibo-Karten der Welcome-amiibo-Reihe für Animal Crossing bekommen. Für drei Karten bezahlt ihr 4,99 Euro. Amazon gibt für die Packs einen Normalpreis von 14,99 Euro an und spricht von einem Rabatt von 67 Prozent. Tatsächlich sind 4,99 Euro für drei Amiibo-Karten kein besonderes Schnäppchen, sondern eher ein ziemlich normaler Preis – aber eben nur, solange die Karten gut verfügbar sind. Das jedoch war bei den Welcome-amiibo-Karten oft nicht der Fall. Im letzten Jahr lagen deshalb laut Vergleichsplattformen selbst die günstigsten Preise zeitweise bei mehr als 20 Euro pro Pack.

Außer bei Amazon sind die Karten aktuell nur noch bei MediaMarkt und Saturn zu bekommen. Dort kosten sie zwar ebenfalls nur 4,99 Euro, allerdings kommen noch 2,99 Euro Versandkosten dazu, falls ihr nicht gerade einen Markt in eurer Nähe findet, bei dem ihr die Karten selbst abholen könnt.

Was ist die Welcome-amiibo-Reihe für Animal Crossing?

Die Karten der Welcome-amiibo-Reihe sind ursprünglich für Animal Crossing: New Leaf (Nintendo 3DS) erschienen, sie sind aber natürlich auch mit Animal Crossing: New Horizons kompatibel und bringen jeweils einen von 50 Charakteren ins Spiel. Welche das sind, könnt ihr im entsprechenden Eintrag des Animal Crossing Wiki nachlesen.

Die Karten selbst zeigen die jeweilige Figur am Steuer eines eigens nach ihren Bedürfnissen eingerichteten Wohnmobils, ähnlich wie auch die Karten der Sanrio-Kollaboration. Letztere sind 2021 in einer neuen Auflage in Deutschland erschienen und derzeit für 6,99 Euro plus Versand bei MediaMarkt oder für 8,99 Euro bei Amazon zu bekommen, und zwar in einem Paket mit allen sechs Karten. Was es mit diesen Karten auf sich hat, könnt ihr hier erfahren:

