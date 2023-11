Anime-Hits für 0,99€: Dank Black Friday neue Serien wie Goblin Slayer günstig bei Amazon schauen

Hier kommen Anime-Fans voll auf ihre Kosten: Den Aniverse Channel auf Amazon Prime Video könnt ihr jetzt für nur 0,99€ abonnieren und große Serien wie Goblin Slayer schauen.

Noch bis Montag läuft bei Amazon der große Black Friday Sale 2023. Unter den tausenden Sonderangeboten ist auch für Anime-Fans einiges dabei. Falls ihr ein Prime-Abo habt, könnt ihr jetzt beispielsweise den Aniverse-Channel, durch den ihr einige der besten neuen Anime-Serien schauen könnt, drei Monate lang für nur 0,99€ pro Monat abonnieren:

Normalerweise kostet das Abo 6,99€, ihr spart also rund 86 Prozent. Wie die übrige Black Friday Deals endet auch dieses Angebot am 27. November.

Was bietet der Aniverse-Channel?

Die zweite Staffel des Anime-Hits The Eminence in Shadow läuft jetzt auf dem Aniverse-Channel bei Amazon.

Der Aniverse-Channel auf Amazon Prime Video bietet eine große Auswahl an Anime-Serien, neuen wie alten. Aktuell laufen hier beispielsweise die im Oktober gestarteten zweiten Staffeln von The Eminence in Shadow und Goblin Slayer oder auch die ersten Staffeln der noch nicht so berühmten, aber sehr sehenswerten Serien Helck und Ragna Crimson.

Daneben gibt es eine ganze Menge Klassiker in der Sammlung des Aniverse Channels, darunter beispielsweise Kuroko’s Basketball, Hunter x Hunter und Full Metal Alchemist Brotherhood. Letzterer ist bei MyAnimeList der am höchsten bewertete Anime aller Zeiten. Auch der mittlerweile fast 20 Jahre alte Skandal-Anime Elfen Lied ist mit dabei.

Weitere Black Friday-Angebote bei Amazon Prime Video

Das ist aber nicht das einzige Black Friday-Angebot, das ihr auf Amazon Prime Video findet. Auch den Channel MGM+, der große Blockbuster bietet, und den Channel Home of Horror könnt ihr jetzt drei Monate lang für nur 99 Cent abonnieren. Außerdem könnt ihr fast 600 Filme für je 0,99€ ausleihen und auch viele Filme und Serien günstiger kaufen. Hier findet ihr die Angebote:

Ihr wollt noch mehr günstige Black Friday-Angebote? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder gönnt diesen Artikeln hier einen Blick: