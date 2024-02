Manche Animes haben endlos lange Namen, aber dahinter steckt eine ganz simple Idee

"That Time I Got Reincarnated As A Slime" - nein, die Länge von Anime-Namen ist nicht außer Kontrolle geraten. (Quelle: Crunchyroll / Kodansha)

Wenn ihr beispielsweise auf Crunchyroll nach dem nächsten Anime stöbert, den ihr euch ansehen wollt, ist euch eine Sache bestimmt aufgefallen: Die Namen der Serien - insbesondere derjenigen, die in den vergangenen Jahren herausgekommen sind - nehmen absurd lange Züge an.

Ein paar Beispiele gefällig?

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough For Mobs

I Couldn't Become A Hero, So I Reluctantly Decided To Get A Job

The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady

Die Liste lässt sich um hunderte Einträge fortführen. Wo wir früher noch mit kurzen, knackigen Titeln wie "One Piece", "Naruto" oder "Dragon Ball" begrüßt wurden, greifen immer mehr Anime zu quantitativen Mitteln, um eure Aufmerksamkeit zu erlangen.

Die Autor*innen der jeweiligen Serie hatten aber nicht eine bestimmte Zeichenzahl im Titel zu erfüllen, sondern verfolgen damit tatsächlich ein Ziel.

Die meisten dieser Anime sind eine Adaptation von Light Novels

Ein Großteil einer jeden Anime-Saison wird von Adaptationen beherrscht; haben also bereits vorgeschriebenes Quellmaterial, an dem sich die Macher*innen orientieren können.

Während einige davon sich an noch laufenden Manga orientieren, die beispielsweise im Shonen-Jump-Magazin veröffentlicht werden, sind viele der populären Animes auch auf Basis von Light Novels entstanden.

Dabei handelt es sich prinzipiell um illustrierte Romane, die Teenager und junge Erwachsene zur Zielgruppe haben.

Neben dem klassischen Buchhandel finden sich solche Light Novels auch zunehmend auf immer größer werdenden Portalen wie Syosetu. Hier hatten auch Animes wie "I Want to Eat Your Pancreas" oder "That Time I Got Reincarnated as a Slime" ihren Ursprung.

Eine Möglichkeit, mittels Klappentext oder einer kurzen Beschreibung die Aufmerksamkeit potenzieller Leser*innen zu gewinnen, gibt es in diesem Format allerdings nicht. Entsprechend entscheiden sich die Autor*innen also dazu, eine grobe Zusammenfassung der Handlung der jeweiligen Light Novel als Titel zu wählen.

In der Regel werden diese Titel schließlich auch für die Anime-Adaptation übernommen - mit einzelnen Ausnahmen, so ist etwa der Name des Animes "The Misfit Of Demon King Academy" nicht vollständig.

Korrekterweise müsste dieser nämlich "The Misfit Of Demon King Academy: History’s Strongest Demon King Reincarnates & Goes To School With His Descendants" lauten - was wahrscheinlich der absurdest lange Titel für irgendein Medium jemals ist.

Oder seht ihr das anders? Was ist der längste und absurdeste Anime-Titel, der euch je untergekommen ist?