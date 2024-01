Anime-Hit kehrt nach 7 langen Jahren Pause endlich zurück - und zwar mit komplett neuem Stil

Kazuma und die restliche Gruppe in einem neuen Look. (Bild: © Studio Deen)

Das Isekai-Genre ist schon über ein Jahrzehnt eine der erfolgreichsten Kategorien im Anime und sie wird zunehmendbeliebter. Mit diesem steigenden Trend kommt auch der wahrscheinlich witzigste und unterhaltsamste Isekai-Anime mit einer dritten Staffel zurück: Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! (auf Deutsch: Ein Segen für diese wunderbare Welt!) oder auch abgekürzt nur Konosuba.

Was ist Isekai? Isekai ist die japanische Bezeichnung für “andere Welt” und ist einer der beliebtesten Genres in Anime. In den meisten Fällen handelt die Geschichte von einer männlichen oder weiblichen Hauptfigur, die durch ein Ereignis stirbt und in einer anderen Welt wiedergeboren wird. Es kann jedoch auch dazu kommen, dass die Hauptcharaktere in einer anderen Welt feststecken. Oft findet die Wiedergeburt in einer Fantasy-Welt statt.

Berühmte Beispiele für Isekai-Animes sind:

Meine Wiedergeburt als Schleimin einer anderen Welt

Sword Art Online

Overlord

Log Horizon

Konosuba

Kazuma und seine Freunde sind wieder zurück mit einem neuen Look

1:22 KonoSuba - Der Start der dritten Staffel wurde mit einem japanischen Trailer vorgestellt

Konosuba kehrt nach langen 7 Jahren wieder auf die Leinwand zurück, aber dieses Mal übernimmt das Animationsstudio Drive die Serie. Zuvor hatte Studio Deen sich um die Produktion des Hit-Animes gekümmert und wird die Geschichte nach dem Film weitererzählen.

Um was geht’s in Konosuba? Kazuma Sato ist ein Stubenhocker, der auf eine peinliche Art und Weise verstirbt, als er versucht ein Mädchen vor einem Fahrzeug zu retten. Im Glauben, von einem harmlosen Traktor im Schritt-Tempo überfahren worden zu sein, ist er vor Stress gestorben. Im Jenseits trifft er auf die Göttin Aqua, die ihn wegen seiner Todesumstände auslacht und erniedrigt.

Sie unterbreitet Kazuma das Angebot, ihn in einer MMORPG-ähnlichen Welt wiederzuerwecken und er darf sich einen göttlichen Gegenstand oder eine Fähigkeit aussuchen. Seine Aufgabe wird es sein, den Dämonenkönig dieser Welt zu besiegen.

Aufgrund Aquas Provokation und Erniedrigungen entscheidet sich Kazuma dazu, Aqua mit in die neue Welt zu nehmen. Sie darf erst zurück, wenn er seine Aufgabe erledigt hat. Dabei erlebt er im Laufe der Geschichte allerlei chaotische und lustige Abenteuer mit Aqua und seinen restlichen Partymitgliedern.

Wo könnt ihr Konosuba schauen?

Die beiden Staffeln von Konosuba, die insgesamt 22 Folgen und einen Film umfassen, sind auf Crunchyroll verfügbar. Ihr könnt alle Folgen auf Deutsch anschauen oder im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Die dritte Staffel erscheint im April 2024.

Freut ihr euch auf die neue Staffel von Konosuba?