Dragon Ball Z: Was bedeutet das Z im Titel? Der DB-Erfinder erklärt die Bedeutung

Akira Toriyama erklärt, woher das Z in Dragon Ball Z kommt.

Nach Dragon Ball startete Akira Toriyama im Jahr 1989 mit Dragon Ball Z. Son Goku hat eine eigene Familie gegründet und muss sich plötzlich Bedrohungen stellen, die aus dem Weltall oder sogar aus anderen Zeitlinien kommen.

Mit dem neuen Abschnitt ist nicht nur Son Gokus Sohn hinzugekommen, sondern auch das Z im Titel des Animes. Der Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama hat erklärt, was das Z für eine Bedeutung hat.

Dragon Ball Z: Dafür steht das Z im Namen

Im TV-Anime-Guide „Son Goku Densetsu“ hat Toriyama die Frage geklärt, wieso er das Z in den Namen eingefügt hat. Zu dieser Zeit dachte Toriyama, dass dieser Abschnitt der letzte Teil von Dragon Ball sein wird. An Dragon Ball GT und Dragon Ball Super hatte er da noch nicht gedacht.

Um das ursprünglich geplante Serien-Ende zu verdeutlichen, hat er das Z in den Namen eingefügt. Das Z ist nämlich der letzte Buchstabe im Alphabet. So konnte er den Fans zeigen, dass DBZ der letzte Teil der Reihe sein wird (via Kazenshuu). Wie wir heute wissen, hatte er damit Unrecht.

Selbst jetzt ist immer noch kein Ende zu Dragon Ball in Sicht. In diesem Jahr geht es mit Dragon Ball Daima weiter:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Das Team hatte noch andere Vorschläge, wie Dragon Ball Z heißen könnte. DBZ hätte genauso gut die folgenden Namen haben können:

New Dragon Ball

Dragon Ball 2

Dragon Ball 90

Dragon Ball: Wonder Boy

Dragon Ball: Gohan’s Big Adventure

Doch Toriyama entschied sich für das Z am Ende. Es gibt übrigens noch andere Erklärungsversuche aus der Community, wieso das Z im Namen steht. Der Buchstabe soll eine Abkürzung für Zenkai sein, was so viel wie „letzter Teil“ bedeutet.

Eine weitere Vermutung ist, dass der Anime eigentlich Dragon Ball 2 heißen sollte. Doch Toriyama konnte die 2 nicht lesen und verwechselte sie mit einem Z. Im Laufe der Zeit entstand daraus der Name Dragon Ball Z. Dieses Missgeschick wurde angeblich durch das Mitarbeiterteam von Dragon Ball bestätigt.

Sollte diese Geschichte wirklich stimmen, hätte Toriyama vermutlich nichts dazu in einem Interview erzählt, weil ihm die Sache peinlich ist. Doch auch mit dem Z als letzten Buchstaben ist die Erklärung plausibel genug und wir können nachvollziehen, wieso das Z in Dragon Ball Z ist.

Was ist in Dragon Ball Z anders? Son Goku ist plötzlich zu einem erwachsenen Mann herangewachsen und hat mit seiner Frau Chi-Chi seinen Sohn Son Gohan bekommen. Der Kampfstil wechselt plötzlich von einem Material Arts-Stil zu ausgefalleneren KI-Attacken. Auch die Gegner sind viel stärker als noch in Dragon Ball.

Was habt ihr gedacht, wofür das Z in Dragon Ball Z steht?