Anime-Neuzugänge im Dezember: Versüßt euch mit One Piece bis Romcom das Jahresende!

Bei so viel Auswahl diesen Monat fällt die Entscheidung nicht leicht.

Wir haben für euch eine Übersicht zusammengestellt, welche Anime im Dezember veröffentlicht werden, auf welche Filme ihr gespannt sein könnt und bei welchen Anime-Serien ihr endlich neue Staffeln und Volumes erwarten dürft!

An der Stelle noch ein kurzes Vorwort zu Anime Veröffentlichungen: Eine Anime Staffel besteht in der Regel aus mehreren Volumes, in denen zwischen vier bis acht Folgen enthalten sind. Der Vorteil davon ist, dass ihr bei euren Lieblingsanime immer aktuell bleiben könnt. Da die Volumes immer in schicken Steel- oder Mediabooks veröffentlicht werden, lässt sich damit ebenfalls eine schöne Sammlung aufbauen.

Möchtet ihr lieber platzsparend und effizient alles zusammen haben, sind die Gesamtausgaben das Richtige für euch. Dort sind alle Folgen einer Staffel in einer Box enthalten. Oft ist dort das Preis-Leistungs-Verhältnis besser und es kann im Regal übersichtlicher aussehen. Dafür müsst ihr auf Gesamtausgaben deutlich länger warten.

Ergänzt eure Sammlung um diese Anime Filme

In den One Piece Filmen dürfen die Strohhüte immer etwas ausgefallene Kostümparty spielen.

One Piece Fans dürfen sich im Dezember über eine erweiterte Collector's Edition und eine 4K-Steelbook Edition von One Piece: Red freuen, die wir euch hier bereits genauer vorgestellt haben. Auch Dragon Ball Fans bekommen den Film "Dragon Ball Super: Super Hero" in einer neuen Collector's Edition und 4K-Steelbook Edition beschert. Mein persönliches Highlight sind die Mediabook Editions von Neon Genesis Evangelion 3.0, denn mit dem 4K Release sieht die Animationspracht nochmal besser aus.

Hier sind alle Filmreleases im Überblick:

Yu-Gi-Oh, Cowboy Bebop und mehr als Gesamtausgabe

Erlebt die Geschichte rund um Yugi und die Lösung des Milleniumpuzzle nochmal in HD.

Im Dezember bekommt ihr einige echte Klassiker neu aufgelegt in einer Komplettbox. Dazu zählen unter anderem die beiden Sci-Fi Meilensteine Cowboy Bebop und Space Dandy des Regisseurs Shin’ichirō Watanabe. Falls ihr den originalen Yu-Gi-Oh Anime mochtet, bekommt ihr ab 21.12. alle 224 Folgen des Anime auf Blu-Ray in HD und mit Classroom of the Elite II könnt ihr in die zweite Staffel eines Fan-Lieblings schauen.

Hier eine Übersicht aller Gesamtausgaben, die im Dezember rauskommen:

Neue Volumes im Überblick

Mit der Greed Island Arc bekommt ihr eine der unterhaltsamsten Geschichten von Hunter x Hunter.

Ihr wollt bei eurem liebsten Anime nicht ewige Jahre warten, bis endlich die Gesamtausgabe rauskommt? Dann werft einen Blick auf unsere Übersicht der neuen Volumes, mit denen ihr euch die aktuellsten Folgen nach Hause holt.

Ein besonderes Highlight ist, dass Volume 7 und 9 von Hunter x Hunter wieder verfügbar sind und eine Neuveröffentlichung von Lupin III und Hayao Miyazaki's Future Boy Conan ansteht. Außerdem dürft ihr über neue Folgen When Will Ayumu Make His Move und Boruto freuen. Hier ist eine Übersicht aller neuen Volumes:

Das sind die Neuerscheinungen im Dezember

In Staffel 6 von My Hero Academia versuchen die Schüler den Kopf der Schurkenliga erneut zu stürzen.

Die meisten Anime, die neu erscheinen, sind meist eher unbekannt und warten noch darauf entdeckt zu werden. Ihr könnt euch im Dezember immerhin auf das erste Volume der 6. Staffel My Hero Academia freuen! Wir stellen euch hier trotzdem noch zwei Anime-Neuerscheinungen vor, die einen Blick wert sind und vielleicht der nächste Hit werden oder es mal waren und eine Neuauflage bekommen.

Blue Lock

Fußball außerhalb von Europa? In Blue Lock verfolgt ihr eine eher andere Art des Fußball. Nachdem der Protagonist Isagi knapp die Qualifikation für ein wichtiges Turnier verpasst, sieht er in seiner Verzweiflung nur noch eine Möglichkeit es noch zum Star-Spieler zu schaffen.

Das Blue Lock-Turnier ist ein, von der die Japan Football Union organisierter Wettkampf, bei dem 300 Teilnehmende antreten um das neue Ausnahmetalent zu werden! Doch Isagi realisiert schnell, dass er dafür die Träume von 299 anderen aufstrebenden Fußballtalenten zerstören muss.

Teilnehmende am Blue Lock Turnier sind alles andere als gewöhnlich und dem entsprechend wird auch wenig mit fairen Bandagen gespielt.

Seit der Erstveröffentlichung letztes Jahr in Japan konnte der Anime schon einige Fans gewinnen. Obwohl es im Stil und seinen Charakteren nicht so einzigartig ist wie zum Beispiel Haikyuu, fesselt dafür die spannende Handlung mit ihrer einfachen Struktur. Eine zweite Staffel ist für nächstes Jahr bereits bestätigt.

Golden Time

Etwas realistischer und geerdeter geht es im Romcom-Anime Golden Time voran. Dort verliert der Protagonist Banri nach einem Verkehrsunfall sein Gedächtnis und muss sich nun im trubeligen Tokyo an seiner Schule neu orientieren.

Leicht hat er es anfangs nicht, lernt zum Glück schnell die äußerst gesellige Kouko kennen und die beiden freunden sich schnell an. Es macht einfach gute Laune zu sehen, wie die beiden sich näher kommen und deren Freunde auf die Beziehung reagieren. Trotzdem entwickelt sich Golden Time nicht immer so, wie man es von anderen Romanzen kennt und trumpft stattdessen mit gut geschriebenen Charakteren, die mehr erzählen, als sie zunächst preisgeben.

Die kontaktfreudige Kouko nutzt jede Chance, um mit Banri Zeit zu verbringen. Was hat es mit diesem Verhalten auf sich und wohin soll das alles noch führen?

Hier ist eine Liste aller Anime-Neustarts im Dezember: