Der Oppenheimer für Anime-Fans: One Piece: Red hat mit der neuen Collector's Edition eine Laufzeit von fast 4 Stunden!

Die Protagonistin Uta wird für viele One Piece Fans ein neues Gesicht sein. Mit der Collector's Edition von One Piece Red dürfte sich das ändern.

Für "One Piece: Red" zog die Reihe alle Register. Für den jüngsten Kinofilme wurde der Regisseur des originalen One Piece Kinofilms zurück ins Boot geholt, die Animation wird von Fans und Kritikern bewundert und kommerziell ist "One Piece: Red" schon jetzt einer der erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten.

Kein Wunder, dass da noch eine eine 4K Steelbook Edition und eine Collector's Edition nachgeschoben werden, mit der Fans 2 Stunden an zusätzlichen Szenen zu sehen bekommen. Den Großteil davon machen 3 exklusive Episoden aus, die die Protagonistin Uta näher beleuchten.

Das ist für euch in der Collector's Edition drin

Sowohl mit dem Steelbook als auch der Collector's Edition bekommt ihr die 4K-Fassung des Filmes. Im Steelbook sind ebenfalls ein Poster, ein Booklet zum offiziellen Song und zwei Interviews auf einer Bonus Disc enthalten.

Optisch sehen die beiden Versionen recht ähnlich aus, inhaltlich hat die Collector's Edition natürlich einiges mehr zu bieten.

Die 3 Special Episoden rund um Uta sind ausschließlich in der Collector's Edition enthalten. Diese sind so geschrieben, dass sie den Film und den Charakter ergänzen. So wird aus der ursprünglichen 1h55 Laufzeit der Kinofassung eine 3-Stunden-Experience, die für One Piece Fans wohl ihr persönliches Oppenheimer sein dürfte.

Rechnet man dann noch weiteres einstündiges Bonusmaterial, bestehend aus Making-Of's und Interviews, ein, kommt man mit der Collector's Edition auf insgesamt 4h Filmmaterial. Außerdem sind Einblicke in die Anime-Industrie und Produktion außerhalb von Japan recht spärlich, weshalb es sich für Anime-Interessierte allemal lohnt.

Best-Of One Piece der letzten Jahre

Die One Piece Kinofilme trennen sich immer strikt von der Haupthandlung des Manga und Anime ab. Pfiffigen Beobachtern wird jedoch aufgefallen sein, dass auf dem Cover von One Piece Red Shanks zu sehen ist, der in der Geschichte von One Piece zentrale Rolle spielt. Keine Sorge, denn bei diesem Film war One Piece Schöpfer Eiichiro Oda sehr stark involviert, um diese strikte Trennung zwischen Kinofilmen und Manga-Kanon weiter zu gewährleisten.

Der Film spielt auf der Insel Elegia, wo der Popstar und Protagonistin des Filmes Uta ihren großen Auftritt vorbereitet. Dieser verläuft jedoch gar nicht nach Plan und in ihrer Verzweiflung eilen Ruffy, seine Crew und Shanks zur Hilfe. Die Antagonisten-Rolle nimmt erneut die Marine mit einem besonderen Fokus auf Kizaru und seine Marine-Admiral-Kollegen ein, was Verfolgern des Manga und Anime erneut bewusst macht, womit Ruffy und seine Crew es in Zukunft im Manga aufnehmen werden müssen.

Die Collector's Edition und das Steelbook könnt ihr ab heute auf Amazon kaufen.