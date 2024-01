Anime-Releases im Januar: Die Anfänge vom "Cyberpunk: Edgerunners"-Studio und reichlich mehr zum Entdecken!

Mit Gurren Lagann würdet ihr euch auf jeden Fall einen gewaltigen Spaß entgehen lassen!

Generell war es ein eher magerer Monat, ganz ohne Film-Releases und mit nur einer Gesamtausgabe. Das bedeutet aber auch, dass ihr diesen Monat nutzen könnt, um zur Abwechslung ein paar neue Anime kennenzulernen! Für den Februar sieht es auch schon wieder etwas besser aus.

Highlight im Januar: Gurren Lagann

Der Anime-Klassiker Gurren Lagann wurde im Januar auf Blu-ray neu veröffentlicht und bietet euch die Möglichkeit, in einen der besten Anime aller Zeiten einzutauchen.

In der Welt von Gurren Lagann hat sich die Menschheit unter die Erde in Höhlensysteme zurückgezogen. Der Junge Simon weiß nicht mehr so recht, warum er sein ganzes Leben unter der Erde verbringen soll und ist überzeugt, dass an der Oberfläche noch viel mehr auf ihn wartet. Zusammen mit seinem Freund und Vorbild Kamina wagt er sich an die Erdoberfläche.

Simon schaut zu Kamina auf und sieht in ihm ein Vorbild. Der versteht das leider nur recht wenig.

Der Eifer der "Gurren Brigade" ist wirklich ansteckend und man ist schnell von der Geschichte und den Charakteren gefesselt. Die Handlung nimmt immer wieder Wendungen, die die Geschichte frisch und unterhaltsam machen und bis zum Finale fesseln.

Der Anime ist sogar so gut und erfolgreich, dass der Regisseur Hiroyuki Imaishi nach dem Erfolg sein eigenes Studio "Studio Trigger" gründen konnte. Das Studio hinter dem Mega-Erfolg "Cyberpunk: Edgerunners" steht heute wie kein anderes Anime-Studio für Originalität und Kreativität.

Gurren Lagann ist nicht nur einer der lustigsten und unterhaltsamsten Anime, sondern auch die Geburtsstunde eines der renommiertesten Animationsstudios der Welt.

Hier sind die beiden Serien-Neustarts für diesen Monat zusammengefasst:

Die einzige Gesamtausgabe des Monats

Möchtet ihr lieber platzsparend und effizient alles zusammen haben, sind die Gesamtausgaben das Richtige für euch. Dort sind alle Folgen einer Staffel in einer Box enthalten. Oft ist hier das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten.

Diesen Monat wurde allerdings nur eine neue Gesamtausgabe veröffentlicht und zwar von (haltet euch fest): I’m the Villainess, So I’m Taming the Final Boss.

Tatsächlich sind Anime mit solch langen und komischen Titeln gar nicht so selten. Vor allem im Isekai-Genre sind die witzigen Namen fast schon zu einem Markenzeichen des Genres geworden. In "I'm the Villainess" geht es darum, dass die Protagonistin Aileen im Körper des Antagonisten ihres Lieblingsvideospiels wiedergeboren wird.

Leider weiß Aileen auch, dass es in dem Spiel noch einen anderen Bösewicht namens "Dämonenkönig" gibt, der alles niederbrennen wird. Ihr Plan ist es nun, die Gunst des Oberbösewichts zu gewinnen, mit der Aussicht, nicht sterben zu müssen, und vielleicht sogar die Geschichte ihres Lieblingsspiels verändern kann. Die Serie punktet mit viel Chaos und witzigem visuellen Romantik-Slapstick.

Unter dem "Dämonenkönig" habe ich mir zumindest einen weniger stattlichen Herren vorgestellt.

Alle neuen Volumes im Überblick

Hier ein kürzeres Vorwort zu Anime-Volumes: Eine Anime-Staffel umfasst normalerweise mehrere Volumes mit jeweils vier bis acht Folgen. Dies ermöglicht es, bei Lieblingsanimes stets auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die Veröffentlichung in stilvollen Steel- oder Mediabooks bietet zudem die Möglichkeit, eine hübsche Sammlung mit euren Lieblingsanime aufzubauen.

In diesem Monat bekommen die Anime-Hits Blue Lock und My Hero Academia neue Folgen, sowie die Neuauflagen von Klassikern wie Hunter X Hunter und Golden Time. Letzteres gibt's sogar in einer schicken Mediabook-Edition. Hier ist die vollständige Übersicht aller Volumes, die diesen Monat erschienen sind: