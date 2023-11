Anno 1800 zum Bestpreis: Brettspiel-Version des Aufbauhits nur für kurze Zeit supergünstig

So günstig wie im aktuellen Black Friday-Angebot gab es das Anno 1800 Brettspiel laut Vergleichsplattformen noch nie.

Alternate hat im Rahmen seiner Black November-Aktion bereits erste Black Friday-Angebote gestartet, darunter einige günstige Brettspiele. So könnt ihr die Brettspielumsetzung des Aufbauhits Anno 1800 jetzt schon für 27,99€ statt 38,99€ bekommen. Laut Vergleichsplattformen war sie bislang überhaupt noch nie so günstig, noch nicht mal am Amazon Prime Day. Der Versand ist kostenlos.

In der Theorie läuft das Angebot zwar noch bis zum Cyber Monday am 27. November. In der Praxis dürfte es aber schon sehr viel früher ausverkauft sein, denn die Menge ist eng begrenzt. Ihr solltet deshalb damit rechnen, dass die verfügbaren Exemplare spätestens im Laufe des Wochenendes vergriffen sein werden.

Was ist das Anno 1800 Brettspiel?

Das Anno 1800 Brettspiel ist recht komplex, kommt dadurch aber nahe an die Videospiel-Vorlage heran.

Die Brettspiel-Version von Anno 1800 ist wie das Original ein Aufbauspiel. Zwei bis vier Spieler*innen treten gegeneinander an und errichten jeweils auf ihrer eigenen Insel ihre Siedlung mit Industrie und Hafenanlagen. Je weiter sich die Siedlung entwickelt, desto schwieriger wird es, die Bedürfnisse der Bewohner zu befriedigen. Könnt ihr nicht vor Ort die begehrten Waren herstellen, braucht ihr eine Schiffsflotte für den Handel oder zur Erschließung neuer Inseln.

Noch dazu müsst ihr eure Arbeitskräfte verwalten und dafür sorgen, dass stets genügend Bauern, Arbeiter, Handwerker und so weiter zur Verfügung stehen. Insgesamt ist das Spiel recht komplex, aber gerade noch einfach genug, dass auch weniger erfahrene Strategiespieler*innen nach einer kleinen Eingewöhnungsphase hineinfinden werden. Die Altersempfehlung liegt bei mindestens 12 Jahren, die Spieldauer beträgt circa zwei Stunden.

Alternative: Dorfromantik bei Amazon im Angebot

Auch das Dorfromantik-Brettspiel gibt es gerade günstig. Im Vergleich zu Anno 1800 ist es simpler, kürzer und vor allem rein kooperativ.

Falls ihr Lust auf ein entspannteres und kooperatives Aufbaubrettspiel habt, könnt ihr übrigens gerade auch die Brettspielversion von Dorfromantik günstig bekommen. Das Spiel des Jahres 2023, in dem ihr idyllische Dörfer und Landschaften erschafft, kostet bei Amazon gerade nur noch 24,99€ (UVP: 39,99€). Auch hierbei handelt es sich laut Vergleichsplattformen um den bislang günstigsten Preis.

Wenn ihr auch weiterhin keine günstigen Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung verpassen wollt, solltet ihr ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen. Auch diese Artikel hier sind einen Blick wert: