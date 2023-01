Anno 1800 Console Edition vorbestellen: Jetzt für PS5 und Xbox kaufen

Nachdem Anno 1800 auf dem PC bereits seit Jahren ein großer Erfolg ist und bei GameStar mit Top-Wertungen überschüttet wurde, bringt Ubisoft den Aufbau-Strategie-Hit nun auf die Konsolen. Dabei erscheint es für die PS5 und Xbox Series X|S. Der Release erfolgt am 16. März 2023 und ihr könnt es nun vorbestellen.

Für die Konsolenversion von Anno 1800 wurden alle Menüs überarbeitet, sowie das HUD und die Icons angepasst. Dadurch soll es sich bestens mit dem Controller spielen lassen. Die Anno 1800 Console Edition bietet alle Inhalte des Grundspiels inklusive aller kostenlos erschienen Updates. Ihr müsst also noch auf die bisherigen DLCs verzichten.

Vorbesteller können sich über ein paar Boni freuen:

Imperium-Paket: 1602-Denkmal, Imperiales Flaggschiff und Imperialer Zug

Gründerpaket für Konsole mit 10 kosmetischen Boni: Portraits, Ornamente, Skins und Unternehmenslogos

Digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Wie viel kostet Anno 1800 Console Edition? Der Preis für Anno auf den Konsolen liegt bei 39,99€.

Anno 1800 Console Edition: Hier könnt ihr es kaufen

Anno 1800 - Trailer zur Console Edition

2:24 Anno 1800 - Alle Infos zur PS5- und Xbox Series X/S-Version im neuen Trailer

Anno 1800 Brettspiel

Wer nach dem Spielen von Anno 1800 Console Edition nicht genug vom Spiel bekommt (was zu erwarten ist), der kann sich das Anno 1800 Brettspiel kaufen. Damit könnt ihr jederzeit und überall das Anno-Erlebnis genießen. Das Spiel ist für zwei bis vier Spieler gedacht und bietet eine Vielzahl an sehr schön gestalteten Karten und mehr. An sich spielt sich das Brettspiel wie das Videospiel. Ihr müsst Inseln besiedeln und die Zufriedenheit eurer Völker sicherstellen.