Anno 1800 - Alle Infos zur PS5- und Xbox Series X/S-Version im neuen Trailer

Ubisoft's Aufbaustrategie-Hit Anno 1800 kommt am 16. März als Console Edition auf PS5 und Xbox Series X/S. Was diese anders macht, zeigen die Entwickler*innen in einem neuen Video. Die Konsolen-Version enthält das komplette Grundspiel inklusive aller kostenlos erschienen Updates.

Um die Bedienung mit dem Controller zu vereinfachen, wurden alles Menüs überarbeitet und angepasst. Auch die Icons wurden vergrößert und das HUD übersichtlicher gestaltet. So können Spieler*innen auch von der Couch aus bequem an ihren Städten arbeiten.