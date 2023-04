Apple AirPods Pro 2 im Angebot: High-End-Kopfhörer mit ANC jetzt günstig abstauben

Bei Mindfactory gibt es jetzt die Apple AirPods Pro der 1. und 2. Generation im Angebot.

Bei Mindfactory könnt ihr gerade die Apple AirPods Pro günstig im Angebot bekommen, und zwar sowohl in der 2. Generation, die im September 2022 erschienen ist, als auch in der älteren Version aus 2021. Für die Apple Aipods Pro 2 zahlt ihr noch 229€ (UVP: 299€), für die Version aus 2021 sogar nur noch 179€ (UVP: 279€). In beiden Fällen ist Mindfactory laut Vergleichsplattformen derzeit mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Beide Angebote findet ihr hier:

Da es sich bei den Deals um sogenannte MindStar-Angebote handelt, ist der Versand ausnahmsweise kostenlos. Mindfactory mach keine Angaben dazu, wie lange genau die Angebote gelten, allerdings ist die Menge begrenzt. Bei den Apple AirPods Pro 2 sind aktuell noch über 400 Exemplare auf Lager, sie dürften daher noch eine Weile verfügbar. Bei der 1. Generation sind es nur noch knapp 150 Exemplare, diese Version könnte also schneller ausverkauft sein.

Was bieten die Apple AirPods Pro?

Die Apple AirPods Pro 2 bieten nicht nur tollen Klang, sondern auch hohen Tragekomfort.

ANC und leichte Bedienbarkeit: Bei beiden Versionen der Apple AirPods Pro handelt es sich um hochwertige In-Ear-Kopfhörer, die nicht nur durch ihren guten Klang, sondern auch durch ihre schnelle und einfache Bedienbarkeit über die Stiele der Hörer punkten. Der Tragekomfort ist ebenfalls in beiden Varianten hoch. Außerdem bieten sie Active Noise Cancelling (ANC) und erlauben es euch dadurch, selbst laute Umgebungsgeräusche auszublenden. Umgekehrt könnt ihr aber auch in den Transparenzmodus wechseln, wenn ihr genau hören wollt, was um euch herum passiert.

Das macht die 2. Generation besser: Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Modellen ist nicht riesig, die Apple AirPods Pro 2 bieten aber noch einige Verbesserungen, beispielsweise einen Lautstärkeregler, der dem Vorgänger leider fehlt. Außerdem wurde die Akkulaufzeit erhöht, von 4,5 auf 6 Stunden beziehungsweise mit Ladeetui von 24 auf 30 Stunden. Auch das Active Noise Cancelling wurde verbessert. Außerdem wurde weiter am Sound gefeilt, die Bässe kommen nun deutlich druckvoller rüber.