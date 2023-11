Apple AirPods Pro 2 im Angebot: High-End-Kopfhörer mit ANC im Amazon Black Friday Sale schnappen

Mit den Apple AirPods Pro 2 könnt ihr euch jetzt hochwertige ANC-Kopfhörer im Amazon Black Friday-Angebot sichern.

Im Amazon Black Friday Sale gibt’s jetzt die Apple AirPods Pro der 2. Generation günstig im Angebot. Für die mit Active Noise Cancelling ausgerüsteten In-Ear-Kopfhörer kosten jetzt nur noch 239€ und sind damit wieder genauso günstig wie am Prime Day im Juli. Hier kommt ihr zum Angebot:

Der Black Friday Sale 2023 bei Amazon läuft noch bis zum 27. November. Gerade bei einem der seltenen Apple-Angebote solltet ihr aber damit rechnen, dass der Deal schon deutlich früher ausverkauft ist. Ein Blick auf den Amazon Black Friday Sale lohnt sich übrigens unter anderem auch für die günstigen 4K Smart-TVs, Handys, Tablets und haufenweise Spiele für PS5, Xbox Series und Nintendo Switch:

Die Apple AirPods Pro 2: Tolles ANC & starke Bässe

Die Apple AirPods Pro 2 werden mit dem MagSafe Ladecase geliefert, das für circa 24 Stunden zusätzliche Akkulaufzeit sorgt.

Verschafft euch Ruhe durch ANC: Die Apple AirPods Pro 2 punkten nicht zuletzt mit ihrem hervorragenden Active Noise Cancelling, das nochmal deutlich besser funktioniert als bei den Vorgängern. Auch laute Umgebungsgeräusche werden stark genug abgemildert, sodass ihr unterwegs stets in Ruhe eure Musik und Podcasts hören könnt. Falls ihr hingegen ganz genau wissen wollt, was um euch herum vor sich geht, könnt ihr in den Transparenzmodus schalten.

Mehr Bass & Akku: Auch der Sound ist nochmal besser als bei den ohnehin schon guten ersten Apple AirPods Pro. Vor allem die Bässe kommen jetzt deutlich druckvoller rüber. Daneben bekommt ihr eine längere Akkulaufzeit: Mit aktiviertem ANC halten die Apple AirPods Pro 2 jetzt rund 6 statt 4,5 Stunden durch, zusammen mit dem mitgelieferten MagSafe Ladecase sind es 30 statt 24 Stunden.

Endlich ein Lautstärkeregler: Eine weitere große Verbesserung ist, dass ihr die Lautstärke nun endlich direkt am Hörer regeln könnt, was bei den Vorgängern noch nicht möglich war. Ansonsten setzen die Apple AirPods Pro der 2. Generation auf die gewohnten Stärken, zu denen beispielsweise der hohe Tragekomfort zählt.

