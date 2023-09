Apple AirPods Pro 2: Jetzt bei Amazon noch günstiger als am Prime Day im Angebot

High-End-Kopfhörer zum Schnäppchenpreis: Die Apple AirPods Pro 2 gibt's jetzt bei Amazon im Angebot.

Update von 11:24 Uhr: Wie befürchtet, war das Angebot leider sehr schnell ausverkauft. Immerhin gibt es die Apple AirPods Pro 2 noch mit Lightning-Ladecase anstelle des USB-C-Ladecase zu einem relativ günstigen Preis von 243,70€ bei Amazon:

Ursprüngliche Meldung von 9:28 Uhr:

Bei Amazon könnt ihr gerade die Apple AirPods Pro der 2. Generation inklusive MagSafe Case mit USB-C-Anschluss zum Schnäppchenpreis bekommen: Für die In-Ear-Kopfhörer bezahlt ihr jetzt nur noch 234,45€! Das ist nicht nur laut Vergleichsplattformen der derzeit günstigste Preis, es sind sogar noch ein paar Euro weniger als am Amazon Prime Day im Juli, als es die AirPods Pro 2 für 239€ im Angebot gab. Hier geht’s zum Deal:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gültig ist. Ihr solltet damit rechnen, dass es sehr schnell ausverkauft sein könnte, wie meistens bei guten Deals mit Apple-Produkten.

Was bieten die Apple AirPods Pro der 2. Generation?

Die Apple AirPods Pro 2 wurden im Vergleich zum ohnehin schon guten Vorgänger nochmal deutlich verbessert.

Mehr Bass: Mit tollem Klang, hohem Tragekomfort und gutem Active Noise Cancelling setzten die Apple AirPods Pro 2 konsequent auf die Stärken, die schon die erste Generation zu einem großen Erfolg gemacht haben. Am Sound wurde sogar nochmal gefeilt, vor allem die Bässe kommen jetzt deutlich druckvoller rüber.

Besseres Noise Cancelling: ANC funktioniert jetzt ebenfalls noch besser. Selbst laute Geräusche aus der Umgebung werden stark abgemildert, sodass ihr sogar in der U-Bahn ganz in Ruhe eure Musik oder Podcasts genießen könnt. Falls ihr hingegen ganz genau hören wollt, was in eurer Umgebung vor sich geht, könnt ihr in den Transparenzmodus wechseln.

Lautstärkeregler und besserer Akku: Eine große Verbesserung gegenüber dem Vorgänger ist, dass ihr bei den Apple AirPods Pro der 2. Generation die Lautstärke direkt am Hörer regulieren könnt. Außerdem hält der Akku jetzt länger durch: Selbst mit aktiviertem Active Noise Canceling kommt ihr noch auf circa 6 Stunden Wiedergabe ohne Pause. Zusammen mit dem Ladecase sind es 30 Stunden, bis ihr wieder eine Stromquelle braucht. Bei der ersten Generation waren es nur 24 Stunden.

