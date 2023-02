Apple AirPods Pro günstig: Starke Wireless-Kopfhörer mit ANC jetzt 90€ unter UVP im Angebot

Bei Mindfactory könnt ihr gerade die Apple AirPods Pro inklusive Ladecase günstig im Sonderangebot bekommen, nämlich für 189€ (UVP: 279€). Laut Vergleichsplattformen könnt ihr die Wireless In-Ear-Kopfhörer gerade nirgendwo sonst für weniger als 209€ bekommen. Es handelt sich dabei um die Version aus 2021 mit Apple H1 Chip. Den Deal findet ihr unter den sogenannten MindStar-Angeboten:

Mindfactory macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Allerdings ist der Deal auf 200 Exemplare begrenzt, von denen laut Shopseite bislang immerhin noch der Großteil verfügbar ist.

Was bieten die Apple AirPods Pro 2021?

Toller Klang mit ANC: Die Apple AirPods Pro 2021 sind kabellose In-Ear-Kopfhörer mit hoher Klangqualität. Durch Adaptive EQ wird der Sound sogar automatisch an eure Ohrform angepasst, um für ein optimales Klangerlebnis zu sorgen. Außerdem verfügen die Apple AirPods Pro über Active Noise Cancelling, um Geräusche aus der Umgebung effektiv auszublenden. Wenn ihr hingegen hören wollt, was um euch herum passiert, könnt ihr in den Transparenzmodus wechseln.

Drucksensoren & Ladecase: Ein weiterer Vorteil der Apple AirPods Pro 2021 ist die einfache Bedienung über Drucksensoren am Stiel. Der Akku hält bei Verwendung von ANC ungefähr 4,5 Stunden durch. Es wird aber ein Ladecase mitgeliefert, durch das ihr die Kopfhörer unterwegs insgesamt bis zu 24 Stunden benutzen könnt, ohne eine Stromquelle zu brauchen.

Vergleich mit den Apple AirPods Pro 2: Im Vergleich zu den Apple AirPods Pro 2 aus 2022, die ihr momentan für rund 260€ bekommen könnt, schneidet das Modell aus 2021 in ein paar Bereichen schwächer ab. So haben die AirPods Pro 2 einen effizienteren Chip und dadurch eine etwas längere Akkulaufzeit (6 Stunden mit ANC, 30 Stunden mit Ladecase), außerdem wurde die Bedienung nochmals verbessert. Insgesamt ist der Qualitätsunterschied aber nicht groß und manche Nutzer*innen mögen den Klang des älteren Modells sogar lieber. Angesichts des günstigeren Preises kann es also durchaus Sinn machen, zur älteren Version zu greifen.