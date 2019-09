Apple Arcade: Diese 15 neuen & exklusiven Spiele stehen fest

Apple Arcade heißt Apples eigener Spiele-Aboservice. Der kostet rund 5 Euro im Monat und will mit über 100 Spielen punkten. Das Ganze soll auch schon nächste Woche losgehen: Am 19. September ist es soweit. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu einzelnen Spielen und einige neue Infos. Unter anderem mischen zum Beispiel auch Square Enix, Devolver Digital sowie Konami und Capcom mit.

Was ist Apple Arcade, wann geht's los & was bietet es?

Die groben Eckdaten zu Apple Arcade fassen wir euch hier kurz in einer Übersicht zusammen: Apple Arcade ist Apples Gaming-Aboservice.

Der ermöglicht es euch, alle Spiele aus dem Katalog auszuprobieren und auf euren Apple-Geräten zu spielen, ohne dass ihr eine Internetverbindung benötigt.

Worauf kann ich spielen? iPad, iPhone, Mac und AppleTV

iPad, iPhone, Mac und AppleTV Wann geht es los? Am 19. September (30. September iPadOS, Oktober macOS)

Am 19. September (30. September iPadOS, Oktober macOS) Wie viel kostet der Spaß? 4,99 Euro

Das verspricht Apple noch für Apple Arcade:

"Unbegrenzter Zugriff auf über 100 neue Spiele im Laufe des Herbsts"

Exklusive Spiele, die es (zumindest für eine bestimmte Zeit) nirgendwo anders gibt

Abo kann mit bis zu 5 Familienmitgliedern geteilt werden

Spiele funktionieren nach Download auch offline

Gibt es jetzt wirklich 100 Spiele direkt zum Launch oder erst später?

Aktuell scheint allerdings noch ein wenig Unklarheit darüber zu herrschen, ob zum Launch nächste Woche tatsächlich 100 Spiele verfügbar sind. Ursprünglich wurde das versprochen und Apple betont auch, es seien noch nie so viele Spiele auf einmal durch einen Service veröffentlicht worden.

Allerdings gibt es auch nirgendwo eine komplette Liste aller 100 Spiele und auf der offiziellen deutschen Apple-Seite steht lediglich, dass die 100 neuen Spiele "im Laufe des Herbsts" verfügbar seien. Wir haben bei Apple nachgefragt und geben euch ein Update, sobald wir eine Antwort erhalten.

Diese 15 Apple Arcade-Spiele wurden neu vorgestellt

Mit Square Enix und Devolver: In einem aktuellen Press-Release von Apple stehen 15 der neuen, exklusiven Spiele im Mittelpunkt. Besonders bemerkenswert wirkt, dass sich zu Konami (Frogger in Toyland) und Capcom (Shinsekai: Into the Depths) auch noch Square Enix und Devolver Digital gesellen.

Ballistic Baseball stammt von Gameloft und ist (Überraschung!) ein Baseball-Spiel

stammt von Gameloft und ist (Überraschung!) ein Baseball-Spiel ChuChu Rocket! Universe : Sega legt die Reihe mit über 100 Puzzles neu auf

: Sega legt die Reihe mit über 100 Puzzles neu auf Exit the Gungeon : Devolver wirft euch in einstürzende Höllen-Dungeons, denen ihr entkommen müsst

: Devolver wirft euch in einstürzende Höllen-Dungeons, denen ihr entkommen müsst Overland : Ein spannend wirkendes Roadtrip- beziehungsweise Strategie-Spiel mit dystopischem Look, Aliens und Hunden

: Ein spannend wirkendes Roadtrip- beziehungsweise Strategie-Spiel mit dystopischem Look, Aliens und Hunden Pac-Man Party Royale : Ein neues Battle Royale-Pac-Man von Bandai Namco

: Ein neues Battle Royale-Pac-Man von Bandai Namco Projection: First Light : Von Blowfish kommt ein Adventure mit mystischen Schatten, Helden und uralten Kulturen

: Von Blowfish kommt ein Adventure mit mystischen Schatten, Helden und uralten Kulturen Rayman Mini : Ubisoft spendiert Apple Arcade ein eigenes, neues Rayman-Spiel

: Ubisoft spendiert Apple Arcade ein eigenes, neues Rayman-Spiel Shantae and the Seven Sirens dreht sich um eine versunkene Stadt

dreht sich um eine versunkene Stadt Skate City : Von Snowman kommt ein Skate-Spiel

: Von Snowman kommt ein Skate-Spiel Sneaky Sasquatch versetzt uns in die Rolle des Fabelwesens Sasquatch, dem kanadischen Bigfoot/Yeti

versetzt uns in die Rolle des Fabelwesens Sasquatch, dem kanadischen Bigfoot/Yeti Steven Universe: Unleash the Light kommt von Cartoon Network und ist ein RPG

kommt von Cartoon Network und ist ein RPG Super Impossible Road soll uns als "Hochgeschwindigkeits-Rennspiel" alles abfordern

soll uns als "Hochgeschwindigkeits-Rennspiel" alles abfordern The Bradwell Conspiracy lässt uns in Adventure-Manier eine Verschwörung aufklären

lässt uns in Adventure-Manier eine Verschwörung aufklären The Enchanted World stammt von Noodlecake und dreht sich um eine Elfe

stammt von Noodlecake und dreht sich um eine Elfe Various Daylife heißt das neue Square Enix-RPG von den Octopath Traveler-Machern

Mindestens The Bradwell Conspiracy und Overland sollen irgendwann allerdings auch via Steam für den PC erscheinen. Es kann sich also höchstens um eine zeitlich begrenzte Exklusivität auf Apple Arcade handeln.

Bisher bestätigte Apple Arcade-Titel

Laut TechRadar sind das alle Spiele, die bisher für Apple Arcade bestätigt wurden. Auch hier sind einige Titel dabei, die bereits für andere Plattformen angekündigt wurden.

Atone: Heart of the Elder Tree

Ballistic Baseball

Beyond a Steel Sky

Box Project

Cardpocalypse

ChuChu Rocket Universe

Doomsday Vault

Down in Bermuda

Enter The Construct

Exit the Gungeon

Fantasian

Frogger in Toy Town

Hitchhiker

Hot Lava

Jenny LeClue - Detectivu

Kings of the Castle

Lego Arthouse

Lego Brawls

Lifelike

Little Orpheus

Mr Turtle

Monomals

No Way Home

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Overland

Pac-Man Party Royale

Projection: First Light

Rayman Mini

Repair

Sayonara Wild Hearts

Shantae 5

Skate City

Sneaky Sasquatch

Sonic Racing

Spidersaurs

Spyder

Steven Universe: Unleash The Light

Super Impossible Road

The Artful Escape

The Enchanted World

The Pathless

The Bradwell Conspiracy

UFO on Tape: First Contact

Various Daylife

Where Cards Fall

Winding Worlds

Yaga

Was sagt ihr zu den bisherigen Titeln auf Apple Arcade? Wie gefällt euch das Abo-Modell?