Apple HomePod mini: Schnappt euch den Smart-Lautsprecher jetzt günstig bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt läuft gerade die Apple Week mit über 100 Sonderangeboten, von denen einige zumindest für Apple-Verhältnisse sehr günstig sind. Darunter finden sich verschiedene iPhones und iPads, aber auch viele andere Apple-Produkte wie MacBooks, AirPods und Apple Watches sowie diverses Zubehör wie Mäuse, Tastaturen und Ladegeräte. Zur Übersicht über die Deals kommt ihr hier:

Zu den Highlights unter den Angeboten gehört der Apple HomePod mini, den ihr in den Farben Blau, Gelb und Orange jetzt schon für 79€ bekommen könnt. So günstig gibt es ihn laut Vergleichsplattformen derzeit weder in diesen noch in anderen Farben bei irgendeinem anderen Händler, mit Ausnahme von Saturn, wo ihr das gleiche Angebot findet:

Der Versand ist bei beiden Shops kostenlos. Das Angebot dürfte wie die übrigen Deals der Apple Week noch bis zum 25. Dezember laufen, sofern es nicht vorher ausverkauft ist.

Was bietet der Apple HomePod mini?

Der Apple HomePod mini ist ein Smart-Lautsprecher, über den ihr euch mit Siri unterhalten und euch von ihr eure Fragen beantworten lassen könnt. Außerdem kann er mit diversen Apple-Geräten verbunden werden und zu deren Steuerung dienen oder umgekehrt von diesen aus bedient werden. Daneben könnt ihr ihn selbstverständlich auch ganz schlicht zum Anhören von Musik und Podcasts verwenden, wobei sich mehrere HomePods miteinander koppeln lassen, um für mehr Leistung und Stereo-Sound zu sorgen oder eure Musik synchron in mehreren Räumen eurer Wohnung abzuspielen.

Falls ihr kein Vertrauen zu Siri habt oder generell nicht viel von Apple haltet, interessiert euch vielleicht, dass ihr aktuell auch den Amazon Echo Dot Smart-Lautsprecher mit Alexa günstiger bekommen könnt, und zwar zu Preisen ab 24,99€. Diesen Deal findet ihr hier: