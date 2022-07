Apple iPad 2021: Jetzt nur für ein paar Stunden zum Toppreis im Angebot

Bei Cyberport könnt ihr das Apple iPad in der 9. Generation aus 2021 jetzt günstig im Sonderangebot bekommen. Für die WiFi-Version in Silber mit 64 GB und 10,2 Zoll Bilddiagonale zahlt ihr nur noch 315€. Damit ist Cyberport laut Vergleichsplattformen momentan mit Abstand der günstigste Anbieter. Der Versand ist in diesem Fall ausnahmsweise kostenlos. Wenn ihr die Produktseite aufruft, wird euch zwar noch ein Preis von 335€ angezeigt. An der Kasse werden aber nochmal 20€ abgezogen.

Das Angebot ist allerdings zeitlich eng begrenzt und läuft bereits um 9 Uhr am Mittwochmorgen ab. Es könnte sogar schon deutlich vorher ausverkauft sein, denn aktuell hat Cyberport laut Shopseite nur noch 107 Stück auf Lager. Das mag wie eine ansehnliche Menge erscheinen, aber allein in der Zeit, in der diese Meldung verfasst wurde, ist die Zahl bereits stark gesunken, von anfangs 138 Stück. Beim Start des Deals hatten noch 300 Exemplare zur Verfügung gestanden.

Was bietet das Apple iPad 2021?

Das Apple iPad der 9. Generation bietet ein 10,2 Zoll großes Retina Display mit einer Auflösung von 2.160 x 1.620 Bildpunkten, das im Vergleich zum Vorgänger mit einer höheren Helligkeit punktet. Es läuft mit dem leistungsstarken, wenn auch nicht mehr ganz neuen A13 Bionic Chip, der auch beim Apple iPhone 11 zum Einsatz kam. Im Vergleich zu Tablets von Konkurrenten wie Huawei oder Samsung, die sich in derselben Preisklasse befinden und ebenfalls aus 2021 stammen, schlägt es sich damit in Benchmarks ziemlich gut.

Es verfügt über eine Rückkamera mit 8 MP und eine Ultraweitwinkel-Frontkamera mit 12 MP. Wie viele Apple-Produkte punktet es nicht zuletzt durch seine komfortable Bedienbarkeit und seine Zuverlässigkeit. Bei der angebotenen Variante handelt es sich, wie bereits erwähnt, um die WiFi-Version mit 64 GB in Silber.