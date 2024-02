Eine der besten Alternativen zu Apples iPad bekommt ihr bei Amazon jetzt zum Black Friday-Preis

Das Galaxy Tab S9 ist eines der besten Android-Tablets auf dem Markt.

Wenn ihr auf der Suche nach einer starken Alternative zu Apples iPad seid, bietet sich ähnlich wie auch im Smartphone-Segment zuallererst der südkoreanische Hersteller Samsung an. Dort findet ihr die aktuell wohl besten Android-Tablets. Das aktuellste Modell, das Galaxy Tab S9, ist jetzt bei Amazon wieder zu dem Preis zu haben, der zuletzt am Black Friday 2023 aufgerufen wurde.

Amazon gibt nicht an, wie lange das Angebot noch gültig sein wird. Da allerdings nur noch 12 Exemplare auf Lager sind, solltet ihr im Zweifelsfall lieber direkt zugreifen, bevor ihr zu spät kommt. Für das 2023 erschienene Tablet zahlt ihr zurzeit nur 649€. Die UVP liegt bei 699€. Der Versand ist kostenlos.

Samsung Galaxy Tab S9: Die beste iPad-Alternative

Erstklassiges Display: Eine der größten Veränderungen im Vergleich zur achten Generation der Galaxy Tab S-Serie findet sich beim Bildschirm. Statt auf ein LC-Display setzt Samsung hier nämlich auf ein OLED-Display mit 11 Zoll und sehr guten Helligkeitswerten. Das sieht beim Arbeiten schon super aus, die eigentlichen Stärken zeigen sich aber, wenn ihr beispielsweise Filme oder Serien anschaut.

Schnappt euch jetzt das Samsung Galaxy Tab S9 im Angebot.

Oberklasse-Leistung: Hinter dem schicken Display sorgen der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy zusammen mit 8GB RAM für mehr als ordentliche Leistung. Auch anspruchsvolle Spiele laufen butterweich. Beim Arbeiten profitiert ihr aber ebenfalls von der starken Performance. So könnt ihr mit dem Multi-Window-Modus drei Apps gleichzeitig anzeigen und sogar noch eine vierte App als schwebendes Fenster hinzufügen, ohne dass die Leistung merklich in die Knie geht.

Üppige Ausstattung: Tablet-PCs sind vor allem auf eine hohe Flexibilität ausgerichtet und hier punktet das Samsung Galaxy Tab S9 ebenfalls auf ganzer Linie. Die 12-Megapixel-Frontkamera ist perfekt für Video-Calls. Erstmals in der Reihe verfügt das Tab zudem über eine IP68-Zertifizierung. Staub und Wasser machen dem Gerät also nichts aus. Zu guter Letzt ist der praktische S-Pen-Stylus im Lieferumfang enthalten. Den smarten Stift könnt ihr magnetisch am Tablet befestigen.

