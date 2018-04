April, April - Die besten Aprilscherze 2018 aus der Welt der Videospiele

Am 1. April müssen wir wieder mal ganz besonders vorsichtig sein, wenn wir das Internet nach Neuigkeiten durchsuchen, denn heute sind "Fake News" ausnahmsweise mal erlaubt.

Auch Spiele-Entwickler gestatten sich am heutigen Tag Gags, mit denen sie uns erst spannende oder absurde Ideen für unsere Lieblings-Games versprechen und dann endet doch meist alles wieder nur mit einem "April, April". Schade eigentlich, denn manche der Schnappsideen hätten eine Umsetzung tatsächlich verdient.

In diesem Artikel haben wir für euch die besten Aprilscherze 2018 aus der Welt der Videospiele zusammengestellt. Sicher gehen uns dabei einige Scherze durch die Lappen, außerdem tauchen den Tag über immer neue Witze auf. Wenn ihr neue Aprilscherze entdeckt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

Kingdom Come: Deliverance bekommt Lootboxen

Kaum ist das Update 1.4 für Kingdom Come: Deliverance erschienen, kündigen die Entwickler bereits den Patch 1.5 an. Und dieser soll nichts geringeres als Lootboxen und Skins für Pferde in das Mittelalter-Abenteuer einführen. Natürlich handelt es sich dabei um einen Witz und Fans müssen wohl noch ein wenig länger auf das nächste Update warten.

Das Entwickler-Studio will sich mit seinem Aprilscherz vor allem über die Zufallskisten in Videospielen lustig machen. Via Twitter geben sie dazu folgendes Statement ab: "Wir glauben, dass Services, die eine optionale und digitale Monetarisierung mit sich bringen, ein wichtiges Element der Freiheit bieten können, zumindest wenn man es richtig macht. Das kann wiederum unser Spiel noch größer und die Erfahrung mit Kingdom Come noch besser machen."

Patch 1.5 is going to add Lootboxes & Horse Skins to #KingdomComeDeliverance. "We believe services which include optional digital monetization, when done properly can provide a very important element of choice which can extend and enhance the experience in our games" #WOWhorse™ pic.twitter.com/O0mn7AkUuu — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) April 1, 2018

Ubisoft: Rätselhafte Admin-Konsole im Uplay-Store

Im Uplay-Store könnt ihr am heutigen 1. April eine ungewöhnliche Option entdecken (zu finden im oberen rechten Eck). Mit einem Klick darauf lässt sich eine Admin-Konsole öffnen, die euch Möglichkeiten wie "Play <game_name>" oder "increase-level" bietet.

Damit könnt ihr zwar ein wenig herumspielen, was wirklich hinter der Aktion steckt ist auf den ersten Blick aber nicht ersichtlich. Einige findige Reddit-User haben das Rätsel allerdings bereits gelöst. Indem ihr einige Schritte befolgt, bei denen ihr verschlüsselte Nachrichten entziffern und dann einen bestimmten Befehl eingeben müsst, erhaltet ihr als kleine Belohnung ein besonderes Uplay-Wallpaper.

Path of Exile macht PUBG und Fortnite Konkurrenz

Battle Royale ist aktuell das heißeste Genre in der Welt der Videospiele. Nicht nur Shooter bekommen deshalb immer häufiger einen Jeder-gegen-Jeden-Modus verpasst, nun ziehen auch Action-Rollenspiele nach.

Die Entwickler von Grinding Gear Games präsentieren pünktlich zum ersten April Path of Exile: Royale. Und das Beste daran ist: Der Modus funktioniert tatsächlich und kann von jedermann gespielt werden. Ihr müsst dafür einfach nur eure PC-Version von Path of Exile starten und schon saugt sie sich automatisch das Battle Royale-Update.

League of Legends startet den "April Fools Event"

Ein Scherz ist nicht genug. Riot Games eröffnet deshalb zum 1. April gleich einen ganzen Event mit haufenweise witzigen neuen Inhalten für League of Legends. Dank neuen Skins verwandelt sich die Kampfmeisterin Sivir zum Beispiel in eine Pizzalieferantin und der Koloss Galio wird mit einem Hühnerkostüm zu "Birdio".

Zudem hält der April Fools Event noch etliche weitere Skins, Events und die Rückkehr des "One for All"-Modus für euch bereit. Mehr dazu könnt ihr euch auf der offiziellen LoL-Homepage durchlesen oder in diesem witzigen Trailer erfahren:

Conan Exiles misst unsere Schwertlänge

Die Entwickler von Funcom haben mit ihrem Survival-Spiel Conan Exiles schon oft bewiesen, dass ihnen die Größe der Männlichkeit aller Spieler am Herzen liegt. Nun kümmern sie sich nicht nur um Gemächte im Spiel, sondern wollen uns auch beim "Schwertvergleich" in der echten Welt helfen.

Dazu haben sie heute auf Facebook einen Werbe-Trailer für den Conan Exiles Sword Ruler veröffentlicht, einem Lineal zum Bemessen der Länge unseres ... nunja. Die Skala verläuft dabei von "Taschenmesser" bis zu "Turm des Elefanten".

Pokémon GO verzichtet auf 4K und wechselt auf 8-Bit

Im Mobile-Spiel Pokémon GO sind die Monster für kurze Zeit in 8-Bit-Grafik zu sehen. In eurem Inventar und im Pokédex sehen die Pokémon heute ausnahmsweise mal genauso aus wie man sie aus den originalen Gameboy-Spielen kennt, pixelig und globig. Viele Spieler sind so begeistert von diesem April-Scherz, dass sie sich die 8-Bit-Grafik sogar als dauerhafte Option wünschen.

Auf welches Feature warten Fans von Guild Wars 2 am sehnlichsten? Richtig, Stühle. Die Entwickler von ArenaNet veröffentlichen deshalb zum 1. April einen Trailer, der das Studio-interne "Chairs-Team" vorstellt und zeigt, wie fantastisch Spieler sich dank dem wichtigen Stuhl-Update künftig setzen können. Zu sehen sind unter anderem traumhaft schöne Sofas, Hocker, Sessel und sogar Barhocker.