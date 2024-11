Arcane Staffel 2: Hinter der mysteriösen Bestie verbirgt sich ein bekannter League of Legends-Champion

Das steckt hinter dem Experiment von Singed.

Am vergangenen Wochenende wurden auf Netflix die ersten drei Episoden der zweiten Staffel von Arcane veröffentlicht und ganze drei Jahre nach dem großen Cliffhanger wissen wir nun endlich, wie es mit Caitlyn, Vi, Jinx und den Bewohnern von Piltover weitergeht.

Falls ihr euch nach Schauen der Episoden allerdings gefragt habt, was es mit den mysteriösen Szenen am Ende einer jeden Folge auf sich hat und was hinter der Bestie steckt, dann wollen wir euch eben abholen.

Das Geheimnis der Wolfshöhle

Bevor die Credits über den Bildschirm flimmern, sehen wir am Ende der ersten Folge Charakter Singed, wie er sich zunächst auf den Weg in eine Höhle macht, nur um hier später eine furchteinflößende Bestie in einem Experiment zu züchten.

Wer war Singed nochmal? Den hageren Doktor und Wissenschaftler kennen wir bereits aus Staffel 1. Er ist es, der die Shimmer-Droge erfunden hat.

1:01 Im Trailer könnt ihr euch das Experiment von Singed anschauen.

Dieser LoL-Charakter steckt hinter der Bestie

Bei der von Singed gezüchteten Bestie handelt es sich um Warwick, der Fans von League of Legends als Champion natürlich bestens vertraut ist.

Warwick ist eine Werwolf-artige Bestie, die, wie wir in Staffel 2 sehen können, in einem qualvollen Experiment zum Leben erwacht. Laut Lore macht er in den Gassen von Zhaun Jagd auf Kriminelle.

So sieht Warwick im Videospiel aus:

Mit Warwick ist sicher nicht gut Kirschen essen (Quelle: League of Legends Fandom).

Warwick könnte ein alter Bekannter aus Staffel 1 sein

Wie LoL-Fans seit Jahren spekulieren, könnte hinter Warwick tatsächlich niemand geringeres als Vander stecken.

Wer war Vander nochmal? Er ist der Ziehvater von Vi und Jinx, der in Episode 3 der ersten Staffel ums Leben kommt.

Die Vermutung liegt nahe, da in Warwick ein "menschlicher Geist" schlummern soll. Jener Geist eines Verbrechers, der seine kriminelle Laufbahn hinter sich lassen wollte. Gut möglich also, dass die zweite Staffel final enthüllt, dass es sich hierbei um Vander handelt, der im späteren Verlauf erneut auf Vi und Jinx trifft.

Wie glaubt ihr, geht die Geschichte von Warwick in Staffel 2 weiter und wie gefallen euch die neuen Folgen bislang?