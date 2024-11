Arcane Staffel 2 gibt mir endlich das, was ich schon in Staffel 1 wollte - nur um mir dann das Herz zu brechen

Von Freude bis Herzschmerz – die zweite Staffel von Arcane spielt wieder mit meinen Gefühlen.

Die erste Staffel von Arcane war 2001 eine kleine Überraschung für mich. Nicht nur sah sie unglaublich gut aus, sondern war obendrein auch fantastisch geschrieben, sodass ich gleich mehrere Charaktere nach nur wenigen Folgen ins Herz geschlossen hatte.

Das hat die 3-jährige Wartezeit bis Staffel 2 nicht gerade leicht gemacht. Immerhin belohnt mich die dritte Folge aber mit einer Szene, auf die ich schon in Staffel 1 gehofft hatte. Arcane wäre aber nicht Arcane, wenn auf einen schönen Moment nicht direkt ein sprichwörtlicher Schlag in die Magengrube folgen würde.

Achtung, Spoiler! Hier geht es um Ereignisse aus der dritten Folge in Staffel 2 von Arcane. Habt ihr die Episode noch nicht gesehen, nehmen wir einige Überraschungen und Wendungen vorweg. Entsprechend solltet ihr sie lieber erst anschauen und dann wiederkommen.

1:52 Arcane: Staffel 2-Trailer teast das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Serie an

Autoplay

Der Kuss, der sich seit Staffel 1 anbahnt

Für alle, die jetzt noch oder wieder da sind: Bei besagter Szene geht es natürlich um den Kuss zwischen Vi und Caitlyn, der mich als Fan des Pairings ziemlich glücklich gemacht hat. Immerhin warte ich schon seit der ersten Staffel darauf.

Schon dort war die Beziehung der beiden ein großer Fokus. Obwohl Vi und Caitlyn in vielen Aspekten gegensätzlich sind, war trotzdem schnell die Chemie zwischen ihnen zu spüren.

Und so unterhaltsam Vis “Du bist heiß, Cupcake” auch war, schien die Bindung auch schnell über rein sexuelle Anziehung hinauszugehen. Das legt nicht zuletzt die Szene nahe, in der Vi Caitlyn zärtlich eine Haarsträhne aus dem Gesicht streicht.

Schon damals habe ich auf einen Kuss gehofft, den die Serie gefühlt wie eine Karotte vor meiner Nase hat baumeln lassen, der dann aber einfach nicht kam.

Kommt schon, die paar Zentimeter Distanz könnt ihr doch wohl auch noch überbrücken!

Wo Staffel 1 noch kokett um die Frage nach dem “Werden sie oder werden sie nicht?” rumgetänzelt ist, legt Staffel 2 endlich die Karten auf den Tisch und macht mich mit einer einzigen Szene ziemlich glücklich – zumindest für ein paar Minuten. Bevor alles den Bach runtergeht.

Es hätte gar nicht gut ausgehen können

Natürlich kann das Glück nicht anhalten, denn Arcane liebt sein Drama mindestens genauso sehr wie seine Actionszenen. Kurz nach dem Kuss konfrontieren die beiden nämlich endlich Jinx und es kommt zum Kampf.

Während Vi ihre Schwester aufhalten will, weil sie sich schuldig dafür fühlt, “Jinx” erschaffen zu haben und weiteres Leid verhindern will, sinnt Caitlyn eigentlich nur auf Rache für den Tod ihrer Mutter. Und dafür sind ihr alle Mittel recht, selbst wenn sie Gefahr läuft, Unschuldige dabei zu verletzen – eine Grenze, die Vi nicht überschreiten will.

Es kommt, wie es kommen muss: Vi hält Caitlyn auf und zwischen den beiden entbrennt ein kurzer, aber harscher Streit, dessen Ende Vi – und auch mich – mit einem gebrochenen Herzen zurücklässt.

Eleen Reinke Eleen ist meistens gar nicht groß an Beziehungen und dem "Wer kommt mit wem zusammen?" in Serien und Filmen interessiert. Hin und wieder gibt es aber eine Ausnahme, wenn sie die Chemie zwischen zwei Charakteren wirklich interessant findet und dann auch bei einer möglichen Romanze mitfiebert – so auch bei Vi und Caitlyn in Arcane.

Wirklich überraschend kommt das für mich nicht. Mir war bereits ab der ersten Folge von Staffel 2 klar, dass die Beziehung der beiden gar nicht gut enden konnte.

Caitlyn wurde von Kummer und Zorn angetrieben und hat mehrmals Vorschläge von Vi ausgeschlagen, während sie gleichzeitig versucht hat, Vi ihre eigenen Methoden aufzudrücken, etwa indem sie ihr den Enforcer-Job angeboten hat. Vi ihrerseits war so von Schuldgefühlen zerfressen, dass sie sich am Ende gebeugt hat, obwohl sie Caitlyn nicht zustimmte.

Das ist schlicht keine gesunde Grundlage für eine Beziehung. Letztlich ist es also für die beiden besser, dass sie in diesem Moment auseinandergehen – auch wenn es mich noch so sehr schmerzt, die Szene anzuschauen.

Hoffnung für die Zukunft

Auch wenn es am Ende von Folge 3 düster für die Beziehung zwischen Vi und Caitlyn aussieht, habe ich noch Hoffnung für die Zukunft. Immerhin stehen uns noch sechs Folgen bevor und Arcane hat schon in der ersten Staffel viel Wert auf die Entwicklung seiner Charaktere gelegt.

Caitlyn ist aktuell mental in keiner guten Verfassung und nimmt sich nicht die Zeit, den Tod ihrer Mutter wirklich zu verarbeiten. Früher oder später dürfte sie aber genau damit konfrontiert werden und muss sich dann auch mit ihren vergangenen Handlungen und ihrem Verhalten gegenüber Vi auseinandersetzen.

Die einzige Frage ist, ob Vi dann noch da ist, damit die beiden sich versöhnen können. Ich bleibe aber vorsichtig optimistisch. Zwar wäre es durchaus auch ein starkes und realistisches Ende, wenn Vi und Caitlyn ihre Beziehung nicht reparieren können, weil sie den richtigen Moment einfach verpasst haben – gleichzeitig finde ich auch, dass beide nach all den Strapazen verdient haben, glücklich zu sein.

Hey, ich habe bereits drei Jahre auf einen einzigen Kuss gewartet, da kann ich auch noch für ein paar Folgen die Hoffnung hochhalten, dass am Ende ein Happy End auf mich wartet!

Wie haben euch die ersten drei Folgen der zweiten Staffel bisher gefallen?