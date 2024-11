Arcane Season 2 Episodes 4-6: So könnte es nach dem explosiven Finale von Episode 3 weitergehen

Wir fassen für euch zusammen, wie es mit Arcane Staffel 2 weitergehen könnte.

Arcane ist diese Woche in die zweite Staffel gestartet und Netflix hat daraus wieder ein Event gemacht. Das heißt, es sind nicht alle Folgen direkt verfügbar. Wir fassen hier zusammen, wann die nächsten Folgen kommen und wie es weitergehen könnte.

Arcane Season 2: Wann kommen die Folgen 4 bis 6

Wie schon bei der ersten Staffel kommen die Folgen über drei Wochen jeweils im Dreierpack heraus. Daraus ergibt sich die folgende Startzeit für den zweiten Akt:

Folgen 4-6 (Akt 2): Release am 16. November um 9 Uhr deutscher Zeit

Insgesamt wird Arcane Staffel 2 wieder neun Folgen bieten und ist exklusiv bei Netflix zu sehen.

Achtung Spoiler: Der folgende Abschnitt beinhaltet Spoiler bis Folge 3 und Spekulationen rund um das, was in Folge 4 bis 6 passieren könnte.

Wie könnte es weitergehen mit Arcane Season 2?

Das Ende der dritten Folge kulminierte in gleich mehreren Storylines, bei denen wir jetzt eine Woche bis zur Fortführung warten müssen.

Krieg zwischen Piltover und Zhaun spitzt sich zu: Die Spannungen zwischen den beiden Städten gehen auch in Season 2 noch weiter. Am Ende der dritten Folge wird Caitlyn von Mels Mutter zur Anführerin der Streitkräfte ernannt. Ambessa wird immer blinder durch ihre Furcht vor der Geheimorganisation Black Rose und nutzt den Krieg sowie Caitlyns Rachefeldzug, um sich vor der mysteriösen Bedrohung zu schützen, die auch ihre Tochter Mel entführt hat.

Caitlyns Wut führt zudem dazu, dass sie und Vi sich zerstritten haben, nachdem Caitlyn fast ein Kind umgebracht hätte, um an Jinx zu kommen. Die beiden Schwestern werden sich in den nächsten Folgen wahrscheinlich aber einer neuen Bedrohung stellen müssen, die mit ihrer eigenen Vergangenheit verbunden ist.

Warwick ist in den Startlöchern: Denn am Ende jeder Folge in der zweiten Staffel konnten wir bisher sehen, wie der Doktor Singed neue Experimente durchführt, Wölfe tötet und am Ende ein großes Wesen in seinem Labor hängen hat. Tatsächlich wird sich dahinter der League of Legends-Champion Warwick verbergen, dessen Hintergrundgeschichte jetzt zum ersten Mal gezeigt wird.

Warum das Werwolf-Wesen vor allem für die beiden Schwestern so wichtig sein könnte, erklärt eine beliebte Fan-Theorie, die tatsächlich stimmen könnte. Denn Singed hat wohl für den menschlichen Teil der Kreatur Vander, den Ziehvater der beiden Töchter genommen, der vor vielen Jahren durch die Folgen einer von Jinx/Powder audgelösten Explosion gestorben ist. Ob Warwick auch bereits in den nächsten drei Folgen oder doch erst am Ende der Staffel auftauchen wird, muss sich noch zeigen.

Die Wahrheit hinter Hextech: Die abschließende Storyline dreht sich um Heimerdinger, Jayce und Ekko. Die drei haben entdeckt, dass Hextech unberechenbarer ist, als sie dachten, was dafür sorgt, dass Hex-Waffen nicht mehr verwendet werden können.

Zudem wird sicherlich auch Viktors Geschichte weitererzählt, der zwar durch den Hextech-Kern wiederbelebt wurde, bei dem aber noch unsicher ist, wie er seine neuen Kräfte einsetzen wird.

Was denkt ihr, wie Arcane weitergehen wird?