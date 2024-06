Arcane zeigt ersten Trailer zu Staffel 2 und kündigt direkt das Ende der Serie an

Staffel 2 wird die letzte von Arcane sein.

Im November kommt endlich die zweite Staffel der League of Legends-Serie Arcane zu Netflix. Jetzt gab es endlich auch einen ersten, richtigen Trailer zu sehen – aber auch eine etwas unerwartete Botschaft. Arcane endet nämlich bereits mit der zweiten Staffel.

Hier ist der erste richtige Trailer zu Arcane Staffel 2

Bislang hatten wir nur ein paar Teaser zu Gesicht bekommen, jetzt zeigt Arcane erstmals endlich einen ersten, richtigen Trailer.

Der bingt so einige bekannte Gesichter wie Vi, Jinx, Caitlyn und Echo zurück. Wer genau hinschaut, dürfte aber auch das ein oder andere neue Gesicht entdecken. Hier könnt ihr euch den anderthalb-minütigen Trailer direkt einmal anschauen:

1:31 Arcane: Staffel 2 - Erster Trailer zeigt wie es in der League of Legends-Serie weitergeht

Das ist hier zu sehen: Die Story scheint nicht allzu lange nach den Ereignissen der ersten Staffel anzusetzen. Wie wir im Trailer erfahren, scheint der Rat von Piltover aber tatsächlich tot zu sein. Caitlyn führt hier ein Team aus Enforcern nach Zaun, um nach Jinx zu suchen und die Verbündeten von Silco auszuschalten.

Auch die Konfrontation von Vi und Jinx wird am Ende kurz angedeutet.

Staffel 2 wird die letzte Staffel

Falls ihr jetzt über das "Erlebt das letzte Kapitel" im Trailer stolpert: Ja, tatsächlich wird Season 2 die letzte Staffel von Arcane. Das hat auch der Co-Creator der Show Christian Linke auf X (ehemals Twitter) bestätigt.

Aber es gibt auch gute Nachrichten! Das bedeutet nämlich nicht gleichzeitig das Ende der League of Legends-Serienumsetzung als Ganzes.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es klingt nämlich ganz danach, als wäre Arcane selbst einfach nur die Story der Charaktere von Zaun und Piltover, die in der zweiten Staffel ihr von langer Hand geplantes Ende findet. Wie Linke erklärt, will das Team nämlich auch die Geschichten anderer Held*innen im LoL-Universum erzählen:

Arcane ist nur der Anfang unserer größeren Geschichten-Reise. [...] [Vi und Jinxs] Geschichten sind so weit über unsere ursprünglichen Pläne für sie hinausgewachsen und wir wollen anderen Helden die gleiche Behandlung geben.

Auch wenn es natürlich schade ist, wenn die Story von Vi, Jinx und Co. endet, so hat die League of Legends-Welt doch immerhin noch jede Menge weiterer Charaktere zu bieten. Und es klingt ganz so, als würden wir auch in Zukunft auf Netflix mehr von ihnen sehen. Außerdem wirkt es nicht unwahrscheinlich, dass die Charaktere auch in zukünftigen Serien zumindest einen Gastauftritt bekommen.

Was haltet ihr davon, dass Arcane mit Season 2 endet? Welche LoL-Champions würdet ihr gerne als nächstes im Serienformat sehen?