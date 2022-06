Assassins Creed Celebration-Stream für morgen angekündigt, was könnte gezeigt werden?

Das ist mal eine Überraschung. Quasi aus dem Nichts hat Ubisoft einen Assassin's Creed-Livestream angekündigt. Dieser wird offenbar anlässlich einer "Celebration" – vielleicht wegen des 15. Geburtstags des ersten Teils? – und vor allem schon sehr bald stattfinden.

Termin und Uhrzeit für den Assassin's Creed-Livestream:

Datum: 14. Juni 2022

14. Juni 2022 Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit

Wie lang der Stream dauern wird ist noch nicht bekannt, dafür aber, wo ihr ihn verfolgen könnt:

Rift? Nexus? Infinity? Etwas völlig anderes?

Aus der Ankündigung geht nicht ansatzweise hervor, was der Stream beinhalten könnte, Möglichkeiten gibt es allerdings einige. Denn Ubisoft hat bei Assassin's Creed dem Vernehmen nach gleich mehrere Eisen im Feuer, auch die Gerüchteküche brodelte in der Vergangenheit immer wieder fleißig. Einige Möglichkeiten haben wir hier für euch zusammengestellt:

Assassin's Creed Rift: Spekulationen zu einem neuen Teil namens Rift kursierten vor ein paar Monaten, das den Fokus auf Stealth legen und in Bagdad spielen soll. Außerdem soll Basim aus AC: Valhalla auftauchen.

Spekulationen zu einem neuen Teil namens Rift kursierten vor ein paar Monaten, das den Fokus auf Stealth legen und in Bagdad spielen soll. Außerdem soll Basim aus AC: Valhalla auftauchen. Assassin's Creed Nexus: So heißt laut Gerüchten nach ein neuer Ableger des Franchise. Das Besondere: Nexus ist ein VR-Spiel und wird angeblich von Meta finanziert, dürfte wenn dann also zunächst nur für Oculus-Headsets zeigen. Möglich, dass Ubisoft hier Licht ins Dunkel bringt.

So heißt laut Gerüchten nach ein neuer Ableger des Franchise. Das Besondere: Nexus ist ein VR-Spiel und wird angeblich von Meta finanziert, dürfte wenn dann also zunächst nur für Oculus-Headsets zeigen. Möglich, dass Ubisoft hier Licht ins Dunkel bringt. Assassin's Creed Infinity: Weniger eine Spiel, sondern vielmehr eine Plattform soll AC Infinity sein. Hier legen auch etliche Infos noch im Dunkeln.

Wenn ihr mehr zu den einzelnen Projekten erfahren wollt, legen wir euch unseren Übersichtsartikel ans Herz:

Natürlich könnte es aber auch sein, dass wir im Livestream andere – nicht spielbasierte – Ankündigungen und/oder Informationen bekommen, beispielsweise zu einer neuen Verfilmung, Serien etc. Wir werden uns also wohl oder übel überraschen lassen müssen. Mehr zu den anderen, noch kommenden Streams im Laufe dieses Sommer erfahrt ihr in unserer großen Show-Übersicht.

Was glaubt ihr: Was werden wir im Celebration-Livestream sehen?