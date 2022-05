Auch ohne E3 2022: Alle Events und Shows im Überblick

Im Juni trifft sich traditionell die gesamte Videospielbranche in Los Angeles und im Rahmen der E3 gibt es neue Ankündigungen. Aber dieses Jahr fällt die bekannte Messe aus und deshalb kam die Frage auf, welche Events und Livestreams überhaupt stattfinden. Da immer mehr Shows für den Zeitraum angekündigt werden, geben wir euch einen Überblick, wann ihr welche Livestreams sehen könnt.

Alle Livestreams im Juni 2022 auf einen Blick

Im Folgenden findet ihr alle Streams, die bisher angekündigt sind für den ursprünglichen E3-Zeitraum. Klickt für weitere Infos zu den einzelnen Shows einfach auf den Namen des Events. Alle Uhrzeiten sind in deutscher Zeit.

Falls euch in der Auflistung noch Shows von Nintendo und Sony fehlen, dann hat das bisher seine Richtigkeit. Die beiden größten Publisher haben noch keine Events bekanntgegeben. Wie aber die jeweiligen Chancen stehen, fassen wir hier zusammen.

Summer Game Fest

Das erwartet euch: Mittlerweile hat sich Geoff Keighley mit seinem Summer Game Fest und den Game Awards zu einer bekannten Größe gemausert. Die Eröffnungsshow wird so wieder eine bunte Mischung aus kleinen und großen Spielen mit sich bringen. Macht euch also gefasst auf Weltpremieren.

Wann findet das Guerilla Collective statt? Am 09. Juni um 20:00 Uhr deutscher Zeit.

Netflix Geeked Week: Gaming

Das erwartet euch: Bei der Netflix Geeked Week zeigt der große Streaming-Anbieter eine ganze Woche lang Neuheiten rund um Serien und Filme aus bestimmten Themenbereichen. Der spezielle Showcase rund um Gaming stellt Umsetzungen basierend auf euren Lieblingsvideospielen vor. Im Vordergrund steht dieses Mal vor allem der Anime zu Cyberpunk 2077:

Wann findet der Gaming-Showcase von Netflix statt? Am 10. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Tribeca Games Spotlight

Das erwartet euch: Eigentlich ist Tribeca bekannt als ein großes Filmfestival. In den letzten Jahren haben aber Spiele immer mehr Bedeutung gewonnen und für dieses Jahr ist der große Headliner A Plague Tale Requiem. Auch viele weitere Titel wurden für das Festival und damit auch die Show bestätigt:

Wann findet der Tribeca Games Spotlight statt? Am 10. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit.

Guerilla Collective

Das erwartet euch: Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Zusammenschluss kleinerer Publisher und Indie-Studios, die die Bühne nutzen, um ihre Spiele zu präsentieren. Noch sind dieses Jahr die Partner nicht bekannt.

Wann findet das Guerilla Collective statt? Am 11. Juni um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Wholesome Games Direct

Das erwartet euch: Ihr wollt nicht immer nur ballern, töten und emotional belastende Spiele zocken? Dann ist Wholesome Games genau das richtige für euch. Während der Show zeigen vor allem Indie-Studios ihre neuesten Kreationen, die möglichst entspannend sind und wohlige Gefühle auslösen. Auch einige Shadow Drops wurden bereits in Aussicht gestellt.

Wann findet die Wholesome Games Direct statt? Am 11. Juni um 18:30 Uhr deutscher Zeit.

Xbox und Bethesda Showcase

Das erwartet euch: Neben der Eröffnung des Summer Game Fest wird es bei Microsoft wahrscheinlich die größten Ankündigungen geben. Der Publisher bündelt mal wieder das gesamte Lineup von Xbox und Bethesda in einer Show, die knapp 90 Minuten dauern soll.

Wann findet der Xbox und Bethesda Showcase statt? Am 12. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit.

Was wird gezeigt? Offiziell gibt es noch keine Spiele, die bestätigt sind. Aber Microsoft hat mit Spielen wie Forza Motorsport und Starfield einige heiße Kandidaten in Petto, die sicherlich einen Auftritt haben werden.

Weitere Infos zum Event:

Future Games Show

Das erwartet euch: Der Livestream des Magazins Gamesradar hat sich mittlerweile zu einer festen Größe etabliert. Wieder einmal sollen während der Show eine bunte Mischung aus Indie- und AA-Spielen gezeigt werden – also all das, was bei den ganz großen keinen oder zu wenig Platz findet.

Wann findet die Future Games Show statt? Bisher ist nur der 12. Juni bestätigt – eine genaue Uhrzeit folgt noch.

PC Gaming Show

Das erwartet euch: Freunde des PC Gamings aufgepasst. Der Stream des Magazins PC Gamer ist wieder da und bringt mit sich eine Show mit vollem Fokus auf PC-Spiele. Aber einige der Titel werden auch auf Konsolen verfügbar sein.

Wann findet die PC Gaming Show statt? Bisher ist nur der 12. Juni bestätigt – eine genaue Uhrzeit folgt noch.

Day of the Devs 2022

Das erwartet euch: Das Day of the Devs-Event feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Dafür lädt das Studio Double Fine in Kombination mit Summer Game Fest und iam8bit zu einem Event rund um kommende Indie-Spiele ein. Einen Termin oder mögliche Spiele gibt es bisher noch nicht.

Was ist mit Nintendos E3-Direct und einem PlayStation-Showcase?

Zwei der größten Publisher haben sich noch nicht dazu geäußert, wann und ob sie einen Livestream im kommenden Monat veranstalten werden.

So steht's um die Nintendo Direct: Traditionell gibt es im Juni immer eine große Show von Nintendo mit den wichtigsten Ankündigungen für die Nintendo Switch. Nur in 2020 gab es bisher eine Pause, als aufgrund der Pandemie keine E3 stattgefunden hat. Da Nintendo meistens Enthüllungen bereit hält für Spiele, die dann wenige Monate später schon erscheinen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir irgendwann im Juni eine neue Direct sehen werden.

Einer der möglichen Kandidaten für die Show könnte die zweite Welle des Mario Kart 8 Deluxe-DLCs sein. Alle Infos zum Streckenpass findet ihr hier:

So steht's um einen PlayStation-Showcase: Sony hat seit 2019 die E3 gekonnt ignoriert und was eigenes an den Start gebracht. Es könnte also wieder so sein, dass wir uns bis spätestens September gedulden müssen. Auf der anderen Seite wurde die erste PS5-Enthüllung im Juni 2020 abgefeuert. Es bleibt also einfach abzuwarten, wie Sony dieses Jahr agieren wird.

Mit unseren Releaselisten geben wir euch einen Überblick, welche Spiele 2022 für eure Konsolen erscheinen werden:

Das sind alle Events, die bisher für den Juni angekündigt wurden. Falls es weitere Infos zu einzelnen Streams gibt oder komplett neue angekündigt werden, dann halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Auf welches Event freut ihr euch dieses Jahr am meisten?