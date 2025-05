Assassin's Creed Shadows-Fan entdeckt erst nach 80 Stunden ein Detail, das ausgerechnet mit Naoes Füßen zu tun hat

Naoe mag zwar schroff sein, aber sie hat gute Manieren – wie dieses Detail beweist.

Lange Zeit haben Assassin's Creed-Fans sich gewünscht, das feudale Japan in einem Ableger erkunden zu dürfen. AC Shadows macht es jetzt endlich möglich. Dabei ist das Setting aber mehr als eine nette Hintergrundkulisse, sondern versucht die japanische Kultur tatsächlich möglichst gut darzustellen. So auch bei diesem kleinen Detail, das sich leicht übersehen lässt.

Dreckschuhe kommen in Assassin's Creed Shadows nicht ins Haus!

Wie klein manche dieser immersiven Details sind, zeigt etwa der Post eines Redditors. User spiral0ut hat nämlich erst nach ganzen 80 Spielstunden gemerkt, dass sich ein kleines Detail an Naoe und Yasuke ändert, wann immer sie ein Haus betreten: Sie ziehen ihre Schuhe aus!

In Japan ist es nämlich üblich, Schuhe direkt am Eingang des Hauses stehen zu lassen. Das zählt sogar für einige öffentliche Gebäude, wie etwa manche Restaurants.

Tatsächlich ist es auch nicht verwunderlich, dass der Fan diesen Moment des Schuhwechsels so lange übersehen hat. Im Spiel gibt es nämlich keine eigene Animation dafür, stattdessen "verschwinden" die Schuhe einfach wie auf magische Weise und sind wieder da, sobald Naoe oder Yasuke das Haus verlassen.

Die meisten Fans scheinen darüber aber auch ganz froh zu sein, so schreibt User Cleercutter etwa:

"Könntet ihr euch vorstellen, wenn wir uns jedes Mal eine 'Schuhe an- und ausziehen'-Animation mitten im Kampf angucken müssten?"

Ein anderer User witzelt hingegen, dass Entwickler Rockstar so ein Detail definitiv einfügen würde. Immerhin ist der Red Dead Redemption 2-Entwickler noch mehr für seine Liebe zum Detail und immersive, wenn auch nicht immer spaßige Mechaniken bekannt – wir denken nur an die Animation für das Ausweiden von Tieren.

Andere Fans hatten dieses Detail ebenfalls selbst noch nicht bemerkt, oder es schlicht für einen Bug gehalten. Wieder weitere User haben es auch in anderen Spielen mit japanischem oder japanisch inspiriertem Setting bemerkt.

So gibt es die Mechanik mit dem Ausziehen der Schuhe etwa auch in Pokémon-Legenden: Arceus oder in Rise of the Ronin.

Habt ihr schon bemerkt, dass Naoe und Yasuke ihre Schuhe ausziehen? Sind euch noch andere kleine Details aufgefallen?