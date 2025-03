Assassin’s Creed Shadows - Parkour Experten sind sich sicher: Yasukes Knie sind vollkommen im Eimer

Wer schwer Rüstung trägt, sollte keinen Parkour machen. Oder zumindest nicht seine Knie zerstören.

In Assassin's Creed Shadows habt ihr die Wahl. Entweder seid ihr mit der beweglichen Shinobi Naoe unterwegs oder schnetzelt euch mit dem starken Samurai Sasuke durch die Armeen Nobunagas.

Dabei sind die Unterschiede der beiden Charaktere durchaus gewollt. Naoe muss sich ihre Gegner genau aussuchen und kann nicht lange im offenen Kampf bestehen. Sasuke hingegen ist mit seiner schweren Rüstung eher wie ein Panzer auf Beinen und ist weder sehr subtil noch kann er im Parkour glänzen.

Doch nun vermuten zwei Experten, dass Yasuke's Unbeweglichkeit noch einen anderen Grund haben könnte. Vielleicht sind einfach nur seine Knie kaputt.

Ein Verbrechen gegen den Parkour

Parkour gehört zu Assassin's Creed wie versteckte Klingen oder tief sitzende Kapuzen. Wie realistisch der ausfällt, wollten die Kollegen von PCGamer wissen und fragen gleich mal zwei Experten.

Im Video analysieren Benj Cave und Tobi Segar vom britischen Parkour Team Storror einige der Moves der Assassin's Creed Serie.

Aber schon in der ersten Minute sind sie entsetzt, wenn Yasuke sich in voller Rüstung an einer Kante hochzieht und dabei sein Knie aufsetzt. Denn das ist ein absolutes No-Go in der Parkour-Szene.

“Für sowas wirst du aus jedem Parkour-Event rausgeschmissen.", merkt Benj an. Toby geht sogar noch weiter:

Das ist ein Hassverbrechen gegen den Parkour selbst.

Ihre Begründung leuchtet ein. Beim Parkour werden niemals Ellbogen oder Knie genutzt, um sich irgendwo hochzuziehen. Diese Körperteile sind viel zu empfindlich und würden solch einer Belastung nicht lange standhalten.

Es lässt sich also vermuten, dass spätestens nach ein paar Versuchen Yasuke's Knie vollkommen im Eimer wären und er spätestens dann den Parkour an den Nagel hängen müsste.

Ubisoft zeigt was möglich ist

Dass Naoe’s Bewegungen eine ganze Ecke realistischer ausfallen und ohne Verletzungen ausgehen, beweist hingegen Ubisoft in einem eigenen Video.

Hier versuchen sich vier Parkour-Profis an den Moves der Shinobi. Dabei sind sie auch äußerst erfolgreich, auch wenn Naoe’s Enterhaken wohl einiges präziser zu sein scheint. Highlight ist ein Leap of Faith aus 14,5 Meter Höhe, direkt in einen Heuballen.

Doch ob nun realistisch oder nicht. Der Parkour von Assassin's Creed hat eine schon fast magische Faszination, ob nun auf Gamer oder Profis und ist nicht ohne Grund einer der Grundpfeiler der Serie.

