High-End Sound für High-End Gaming: Astro A50 Wireless bei Saturn im Angebot

Bei Saturn gibt es gerade gehörig auf die Ohren, denn ihr bekommt das Astro A50 Wireless inklusive der Ladestation momentan günstiger. Gönnt euch Next-Gen-Sound und kauft euch das wohl beliebteste kabellose Headset. Es ist mit der PS4, PS5 und dem PC kompatibel.

Sound und Tragekomfort der Extraklasse

Wenn Kratos Axt durch den Leib eines Frostriesen fährt, wenn ihr mit fetten Boliden durch die Welt von Need for Speed heizt oder in Call of Duty War Zone 2 in epische Feuergefechte verwickelt seid: Guter Sound ist wichtig! Und genau diesen bietet das A50. Starke 40-Millimeter-Treiber, sorgen für einen ausgewogenen Mix aus Höhen, Mitten und Tiefen. Mit Dolby Atmos erzeugt es zudem eine imposante Klangkulisse, die mit Kinosälen mithalten kann.

Aber nicht nur im, sondern auch auf dem Ohr ist es eine Wonne: Die Ohrmuschelpolster aus Velours sind auch für alle, die mit Brille zocken gemütlich. Der Bügel und das geringe Gewicht von 380 Gramm tun ihr übriges, um auch bei manch durchzockter Nacht bequem zu sitzen. Und für derart lange Sessions reicht der langlebige Akku ebenfalls: 15 Stunden hält es durch bevor es aufgeladen werden muss.

Ihr könnt das Headset auch auf eure speziellen Bedürfnisse anpassen, indem ihr eigene Soundprofile erstellt. Dreht die Bässe auf, wenn ihr in CoD das Krachen eurer Wummen genießen wollt, oder macht den Spiele-Sound für bessere Teamchat-Kommunikation leiser.

Das fest verbaute Mikrofon ist zwar nicht abnehmbar, dafür hat es eine andere, sehr praktische Funktion. Klappt ihr es nach oben wird es automatisch gemutet. Vor allem wenn ihr nicht via Push to Talk nutzt, ist das von Vorteil, so wisst ihr immer, ob eure Mitstreiter euch hören können.

