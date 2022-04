Ein gutes Gaming-Headset ist eine Grundvoraussetzung für angenehmes Zocken. Deshalb solltet ihr immer mit Bedacht vorgehen, wenn ihr euch eins kaufen wollt. Wir wollen euch in diesem Artikel ein sehr starkes Headset vorstellen, welches sich im oberen Preissegment bewegt: das Astro Gaming A50. Dank Amazon kriegt ihr es derzeit aber zu einem Top-Preis.

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt das Astro Gaming A50 mitsamt Ladestation im Moment für 216,99 Euro statt der ursprünglichen 319 Euro und genießt damit einen Rabatt von 32 Prozent. Laut Angaben auf Vergleichsplattformen handelt es sich dabei um den bisherigen Tiefstpreis. So spart ihr mehr als 40 Euro gegenüber anderen Anbietern.

Fantastischer Sound und toller Tragekomfort

Eins ist sicher: Das A50 macht jedes Spiel zu einem Erlebnis. Dafür sorgen die 40-Millimeter-Treiber, die euch einen ausgewogenen Mix aus Höhen, Mitten und Tiefen bescheren. Dank Dolby Atmos versetzt ihr euch realitätsnah in das Spielgeschehen und nehmt eine kinoähnliche Klangkulisse wahr. Dreht also am besten nicht zu laut auf, sonst fallen euch noch eure Ohren ab.

Stichwort aufdrehen: Mit dem Astro Command Center könnt ihr euer eigenes Soundprofil erstellen. So könnt ihr die Soundeffekte vollständig an eure eigenen Vorlieben und die jeweilige Gaming-Umgebung anpassen. Noch besser: Ihr könnt Voice-Chat und Game-Sound separat regeln, sodass ihr euer Spiel jederzeit so laut hören könnt, wie euch beliebt.

Das Mikrofon des A50 könnt ihr im Gegensatz zu anderen Headsets nicht abnehmen. Trotzdem könnt ihr es problemlos auf die gewünschte Position ausrichten. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass man das Mikrofon nur nach oben klappen muss, um es stumm zu schalten. Somit könnt ihr eventuell auftretende, Geräusche einfach vermeiden.

Die Brillenträger unter euch werden sich bei folgendem Punkt sehr freuen: Die Ohrmuschelpolster aus Velours und der Kopfbügel bieten euch einen langanhaltenden Tragekomfort, ohne dass es unangenehm an der Brille drückt. Das geringe Gewicht von rund 380 Gramm verteilt sich dabei angenehm über euren Kopf. Ihr könnt also das Headset viele Stunden lang bequem tragen.

Letzteres ist natürlich von großem Vorteil, wenn ihr einen Gaming-Marathon starten wollt. Diesen könnt ihr aber auch sonst ganz entspannt durchführen. Bei einer Laufzeit von 15 Stunden macht der Akku nicht so schnell während des Zockens schlapp. Und das Beste zum Schluss: Das Astro Gaming A50 ist natürlich mit allen aktuellen Konsolen kompatibel.

