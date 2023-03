Asus Gaming Headset bei Amazon: Holt euch lange Akkulaufzeit zum kleinen Preis dank 35% Rabatt

Mit diesem Gaming Headset wird sogar Leon S. Kennedy zum Gamer Boy! Aktuell könnt ihr euch das Headset mit 35% bei Amazon holen.

Dieses Jahr kommen noch einige spannende und interessante Spiele raus: Egal ob ihr euch schon auf Diablo 4 oder auf das Resident Evil 4 Remake freut, für beide Abenteuer braucht ihr unbedingt guten Sound. Stellt euch mal vor, ihr könntet als Leon S. Kennedy die schieren Mengen an Gegnern nicht hören.

Eure Teamkollegen werden euch daher dankbar sein, wenn ihr ein gutes Headset mit starkem Sound habt. Aktuell gibt es zum Glück das Asus TUF Gaming H3 Headset mit 35% Rabatt im Angebot bei Amazon. Damit kostet euch das neue Sounderlebnis nur 64,90€ statt der ursprünglichen 99,90€. Das Gaming Headset ist mit PC, PS5 und auch Nintendo Switch kompatibel!

Wenn ihr also für die Veröffentlichungen in den kommenden Monaten gewappnet sein wollt, dann solltet ihr jetzt bei dem Amazon Angebot zuschlagen.

Asus TUF Gaming H3 Headset

Nicht nur der Sound des Asus Gaming Headsets ist wirklich gut: ihr bekommt auch noch ein gutes Mikrofon dazu!

Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich bin großer Fan von kabellosen Headsets. Es gibt keine nervigen Kabel die überall am Schreibtisch rumliegen und ich kann auch an nichts hängen bleiben, wenn ich mal wieder im Schneidersitz am zocken bin. Daher ist das Asus TUF Gaming H3 Headset für diejenigen unter euch ideal, die in der Hinsicht genauso wie ich ticken.

Das Gaming Headset von Asus kann aber noch viel mehr, als einfach nur kabellos sein. Wie schon am Anfang erwähnt, ist es für seine lange Nutzung bekannt. Im Vergleich zu seinen Vorgänger Modellen sorgt die verlängerte Akkulaufzeit dafür, dass ihr mit nur einer Aufladung mindestens acht Tage lang Spielen oder Musik hören könnt. Es sei denn ihr suchtet stundenlang in Diablo 4 rein, dann müsst ihr es zwischendurch wohl doch mal aufladen!

Apropos Diablo 4: Hierfür benötigt ihr vor allem einen guten Surround Sound. Das TUF Gaming H3 Headset kann euch genau das bieten. Durch die virtuelle 7.1 Surround Sound Technologie ist euch eine verbesserte Klangpräzision garantiert. Auch für das Resident Evil 4 Remake seid ihr, was den Sound angeht, ideal vorbereitet: durch den tiefen Bass sowie ein natürlichen Sound taucht ihr so richtig in die actiongeladenen Welten ein.

Hier seht ihr die verschiedenen Bedienungsmöglichkeiten an der Ohrmuschel.

Natürlich ist der Komfort bei langen Zocker-Sessions das Wichtigste. Das Gaming Headset von Asus kann zwar viel, ist aber zugleich auch leicht. Das Gewicht beträgt nur 307 Gramm, was euch einen hohen Tragekomfort ermöglicht. Durch fünf verschiedene Anzeigen an der Ohrmuschel könnt ihr auch einige Elemente ganz einfach auf Knopfdruck bedienen. So könnt ihr folgende Elemente steuern:

Mikrofon an- und ausschalten

Lautstärkeregelung und Stummschaltung

Power-Taste

Akkustand- und Ladeanzeige

Ladekabelanschluss

Schnappt euch also jetzt das Gaming Headset von Asus samt 35% Rabatt bei Amazon!

