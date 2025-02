Der Atari 2600 ist zurück! Voll funktionsfähige Retro-Konsole jetzt im Amazon-Angebot supergünstig sichern

Mehr Retro-Feeling geht kaum: Der Atari 2600+ funktioniert fast genau wie die berühmte Konsole aus den 80ern.

Wer eine nostalgische Reise zurück in die 80er machen oder nacherleben möchte, wie Menschen damals Videospiele gespielt haben, findet bei Amazon gerade das richtige Angebot. Dort könnt ihr euch nämlich jetzt die weitgehend originalgetreue Retro-Konsole Atari 2600+, die 10 Spiele mitliefert und sogar mit den Original-Spielen funktioniert, günstig abstauben. Ihr bekommt noch rund 16€ Direktabzug an der Kasse auf den ohnehin schon reduzierten Preis:

Amazon ist bei diesem Angebot offenbar mit dem großen Mehrwertsteuer-Sale bei MediaMarkt mitgezogen, wo ihr den Atari 2600+ derzeit genauso günstig abstauben könnt, nämlich für nur 84,03€ (UVP: 119,99€). Der MediaMarkt-Sale läuft nur bis 9 Uhr am Montagmorgen, deshalb dürfte das Amazon-Angebot dann ebenfalls enden.

Spielen wie in den 80ern: Das bietet der originalgetreue Atari 2600+

Der Atari 2600+ funtkioniert auch mit den Spiele-Cartridges des Originals. Ein Cartridge mit 10 Spieleklassikern wird direkt mitgeliefert.

Der Atari 2600+ ist eine weitgehend originalgetreue Nachbildung des Konsolen-Klassikers, die sich an dem 1981 erschienenen Modell CX2600A orientiert und sich äußerlich im Grunde nur durch ihre ein paar Zentimeter geringere Größe und die modernen Anschlüsse wie HDMI und USB-C für die Stromversorgung unterscheidet. Mitgeliefert wird ein CX40x Joystick in Originalgröße, der dem Spielgefühl des Vorbilds sehr nahe kommt. Sogar den Originaljoystick könnt ihr an die Konsole anschließen, wenn ihr ihn noch auftreiben könnt.

Noch viel wichtiger als die Optik ist aber, dass die Atari 2600+ Retro-Konsole über einen voll funktionsfähigen Cartridge Slot verfügt, mit dem ihr sowohl speziell für den Atari 2600+ produzierte Spiele als auch die Original-Cartridges aus den 1980ern spielen könnt. Da die Hardware im Inneren ein gutes Stück stärker ist als beim echten Atari 2600, funktionieren sogar Cartridges vom Atari 7800.

Ein Cartridge wird direkt mit der Retro-Konsole mitgeliefert. Dieses enthält zehn Spieleklassiker, durch die ihr sofort loslegen und euch wieder (oder je nach Alter vielleicht zum ersten Mal) wie in den 80ern fühlen könnt. Hier die komplette Spieleliste:

Adventure

Combat

Dodge ’em

Haunted House

Maze Craze

Missile Command

Realsports Volleyball

Surround

Video Pinball

Yars’ Revenge