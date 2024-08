Atari 400 Mini im Angebot: Retro-Konsole aus 2024 jetzt günstig wie noch nie schnappen!

Der Atari 400 Mini hat trotz seines kleinen Formats einiges zu bieten.

Den erst im März dieses Jahres erschienenen Atari 400 Mini, der die legendäre Spielekonsole im kleineren Format weitgehend originalgetreu nachbildet und 25 Spiele mitliefert, könnt ihr jetzt schon günstig im Angebot abstauben. Sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt bekommt ihr 25 Prozent Rabatt, wodurch die Retro-Konsole laut Vergleichsplattformen jetzt günstig ist wie nie zuvor.

Beide Händler machen keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit ändern.

Der Atari 400 Mini: Konsole im Design von 1979 mit riesiger Spieleauswahl

Der Atari 400 Mini ist sehr viel kleiner als das Original. Die Tastatur funktioniert deshalb natürlich nicht, kann aber leicht ersetzt werden.

Der Atari 400 Mini ist eine optisch weitgehend originalgetreue, aber deutlich kleinere Version der Konsole aus dem Jahr 1979. Die Tastatur ist dementsprechend, anders als etwa beim C64 Maxi, nur Zierde. Über die fünf USB-Anschlüsse könnt ihr aber problemlos eine Tastatur oder auch Controller anschließen. Im Lieferumfang enthalten ist ein Atari CX40 Joystick. Dieser wurde im Gegensatz zur Konsole in Originalgröße nachgebildet, verfügt jedoch über einige unauffällige Extra-Tasten.

Die Technik im Inneren des Atari 400 Mini hält sich nicht an das Original, sondern ist deutlich kraftvoller und kommt dadurch auch mit Spielen für andere 8-Bit-Konsolen von Atari wie dem Atari 800, Atari XL/XE und Atari 5200 zurecht. Vorinstalliert sind 25 Spiele, per USB-Stick können unzählige weitere unterstützte Titel abgespielt werden. Hier ein paar der Highlights aus den vorinstallierten Spielen:

Asteroids

Boulder Dash

Missile Command

Battle Zone

Berzerk

Centipede

Lee

M.U.L.E.

Star Raiders II

Capture the Flag

Der mitgelieferte Joystick des Atari 400 Mini verfügt nicht nur über den ikonischen roten Button, sondern auch über zusätzliche Tasten, die sich teils in dem Ring um den Stick herum verstecken.

Einige zusätzliche Features sorgen dafür, dass die Spiele komfortabler spielbar sind als im Original. So stehen euch pro Spiel vier Speicher-Slots zur Verfügung und ihr könnt per Rewind-Funktion die Zeit 30 Sekunden zurückdrehen, was enorm hilfreich ist, um schwierige Herausforderungen zu meistern, ohne immer wieder vorn anfangen zu müssen.

Außerdem könnt ihr zwischen verschiedenen Anzeige-Optionen für die Spiele wählen. Neben dem klassischen 4:3 gibt es auch einen Modus mit leicht verbreitertem Bild, das etwas besser zu modernen 16:9-Fernsehern passt. Die Auflösung beträgt 720p bei einer Bildwiederholrate von 50 bzw. 60 Hz.

