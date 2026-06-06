Attack on Titan 3: Das nächste Spiel will euch die komplette Story des Animes erleben lassen

Rund drei Jahre nach dem Ende des Animes kommen Fans von Attack on Titan nochmal auf ihre Kosten. Denn auf dem Summer Game Fest 2026 kündigte Publisher Koei Tecmo einen neuen Ableger an, der euch "die komplette Story von Anfang an" nachspielen lassen will.
Bei dem großen Unterfangen müssen wir wohl noch einiges an Geduld aufbringen, denn ein Release-Datum für Attack on Titan 3 gibt es bisher nicht.
Immerhin: Am 1. Juli 2026 will Koei Tecmo weitere Details bekanntgeben.
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Der Trailer bestätigt dafür schon in den Anfangssekunden, dass hier wirklich die gesamte AoT-Story auf uns wartet: Sowohl die Anfangstage von Erens Story als auch das große Finale in Form von "The Rumbling werden mindestens angedeutet, wenn nicht komplett gezeigt.
Zum Schluss gibt uns Koei Tecmo noch die Info, dass Attack on Titan 3 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und den PC (via Steam) erscheinen wird. Zugehörige Shopseiten zum Spiel sind zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung aber noch nicht verfügbar.
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