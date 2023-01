Disney Dreamlight Valley verrät heute, was uns im ersten Halbjahr 2023 an Updates erwartet

Disney Dreamlight Valley befindet sich seit September 2022 im Early Access, wird also laufend weiterentwickelt. In den ersten Updates steckten aber nicht nur Anpassungen an der Spielmechanik, sondern auch komplett neue Inhalte in Form von Disney-Charakteren und ihren Quests. Was uns diesbezüglich 2023 erwartet, ist noch unklar, aber in wenigen Stunden wird sich das ändern. Über den offiziellen Twitter-Account des Spiels wurde nämlich angekündigt, dass wir noch heute mehr dazu erfahren.

Neue DDV-Inhalte stehen kurz vor der Enthüllung

Darum geht’s: Die Lebenssimulation, die an Spiele wie Animal Crossing: New Horizons erinnert, bekam bereits in seinen ersten Monaten neue Charaktere, Quests und kosmetische Inhalte spendiert. So wurden auch neue Türen im Schloss freigeschaltet, über die wir uns Scar, Stitch, Woody und Buzz Lightyear ins Valley holen können (eine Liste sämtlicher Disney-Charaktere in DDV findet ihr hier). Stellt sich nun die Frage, welche Figuren es als nächstes ins Spiel schaffen?

Leaks dazu gibt es bislang nicht, aber wir werden ohnehin in Kürze erfahren, was uns kommende Updates in der ersten Jahreshälfte 2023 bringen werden. Genauer gesagt sollte es heute gegen 17 Uhr soweit sein, da nach dem Absetzen des Tweets von “in nur 24 Stunden” die Rede ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf GamePro.de halten wir euch zu dem Thema auf dem Laufenden. Schaut heute Abend also wieder rein, um mehr zu den kommenden Updates zu erfahren!

Das ist Disney Dreamligth Valley

Disney Dreamlight Valley befindet sich seit dem 6. September 2022 im Early Access. Wer das Founders Pack für 30 Euro kauft oder den Game Pass besitzt, kann seitdem auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC in die Disney-Fantasie abtauchen.

2:22 Disney Dreamlight Valley - zeigt, was euch in der neuen Animal Crossing-Alternative erwartet

Wer lieber kein Geld ausgeben will, muss sich einfach nur etwas gedulden, denn mit dem finalen Release wird das Spiel auf ein Free2Play-Modell wechseln. Wann es soweit ist, wissen wir allerdings noch nicht. Mit etwas Glück erfahren wir heute also nicht nur, was uns im ersten Halbjahr an Content erwartet, sondern vielleicht auch, wann die kostenlose Version von DDV veröffentlicht wird.

Was für Inhalte wünscht ihr euch als nächstes für Disney Dreamlight Valley? Habt ihr einen Lieblingscharakter, den ihr euch noch wünscht? Schreibt es uns in die Kommentare!