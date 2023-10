Attack on Titan bekommt 2 Jahre nach dem Ende des Mangas ein letztes Kapitel spendiert – Fans hoffen auf alternatives Ende

Wie geht es nach dem Ende weiter?

In Attack on Titan müssen Eren Jäger und seine Truppe gegen die riesigen Titanen kämpfen und das Geheimnis hinter ihnen lösen. Mit vielen spannenden Plottwists wurde das Manga vor zwei Jahren mit 34 Ausgaben beendet.

Doch wie Mangaka Hajame Isayama überraschend verkündete, ist die Geschichte noch nicht bis zum Ende erzählt. In den sozialen Medien verbreitet sich gerade die Meldung, dass es eine Mini-Fortsetzung von Attack on Titan geben wird.

Attack on Titan bekommt Ausgabe 35 nachgereicht

Wie wird die Geschichte fortgesetzt? In einem neuen Artbook wird es eine Sammlung von Zeichnungen zu Attack on Titan geben. In diesem Artbook wird ein 18-seitiger Manga veröffentlicht, der den Titel „Attack on Titan Vol. 35“ trägt (via twitter.com).

Da Attack on Titan nach 34 Volumes abgeschlossen war, wird das neue Kapitel die Geschichte vermutlich erweitern. Doch es ist noch nicht bekannt, was der Inhalt der neuen Ausgabe sein wird. Die Auflösung gibt es erst am 30. April 2024, wenn das Artbook in den Handel kommt.

Was könnte in Vol. 35 passieren? Einige Fans waren mit dem Ende des Mangas unzufrieden. In den Kommentaren unter einem Tweet fragt ein User, ob der Mangaka das „schreckliche Ende fixen“ würde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dementsprechend könnte es sein, dass Isayama die Geschichte erweitert und das wahre Ende von Attack on Titan mit dem Mangakapitel veröffentlicht. Das Ende hinterließ bei einigen Fans Fragezeichen, die sich mit dem neuen Kapitel auflösen könnten.

Alternativ könnte es sein, dass die neue Ausgabe das Leben aller Personen zeigt, die das Finale von Attack on Titan überlebt haben. So könnten wir einen Einblick in die Welt bekommen, die es nach dem Ende des Mangas gibt.

Es könnte sogar sein, dass der Schöpfer eine neue Storyline mit bekannten oder sogar ganz anderen Charakteren innerhalb des Universums erfindet. So könnte es neue Blickwinkel auf die bisherige Handlung geben oder eine neue Geschichte beginnen, die eine Fortsetzung zu Attack on Titan andeuten könnte.

Eine weitere Option bestünde darin, dass das neue Volume die Vergangenheit von einigen der Charaktere beleuchtet, damit ihre Motive für ihr Handeln noch klarer werden.

Im Anime steht das große Finale erst noch an. Schaut einige Ausschnitte im folgenden Trailer an, wenn ihr euch damit nicht spoilert (oder es nicht schlimm findet):

1:25 Deutsche Synchro für Attack on Titan: So gut klingt das erste Special zu The Final Chapters

Es gäbe also viele Möglichkeiten, wie die kommende Ausgabe die Geschichte von Attack on Titan erweitert. Bis zur Veröffentlichung können wir nur spekulieren, was die Inhalte von Volume 35 sein werden.

Dass sich die Nachricht in den sozialen Medien so schnell verbreitet hat, spricht auf jeden Fall dafür, dass die Fans sich neues Material zu Attack on Titan wünschen würden.

Was würdet ihr euch für Volume 35 wünschen? Eine neue Geschichte oder ein alternatives Ende?