Attack on Titan Final Season: Letzte Folge erscheint in Kürze - Release und wo ihr sie streamen könnt

Wann ihr die letzte Folge AoT sehen könnt.

Der Attack on Titan-Anime steuert zwei Jahre nach dem Ende des Mangas nun ebenfalls dem großen Finale entgegen, eine letzte Folge beziehungsweise ein Special steht uns allerdings noch bevor. Dieses hört auf den Namen Attack on Titan Final Season: The Final Chapters Special 2 und erscheint in Kürze auf Crunchyroll. Alle Infos gibt's hier.

Attack on Titan Final Season - The Final Chapters Special 2 - Release und Streaming der letzten Folge

Ab wann wird die letzte Folge AoT veröffentlicht? Am 05. November 2023, also diesen Sonntag. Eine konkrete Uhrzeit für den Release der Folge steht allerdings nicht fest.

Am 05. November 2023, also diesen Sonntag. Eine konkrete Uhrzeit für den Release der Folge steht allerdings nicht fest. Wo könnt ihr die Folge schauen? Ihr könnt die Folge auf Crunchyroll streamen. Dafür benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abo oder ihr seht euch das Finale einfach im 14-tägigen Probeabo an.

Ihr könnt die Folge auf Crunchyroll streamen. Dafür benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abo oder ihr seht euch das Finale einfach im 14-tägigen Probeabo an. In welcher Sprache erscheint die Folge? Die Special-Episode ist zunächst lediglich mit japanischer Sprachausgabe verfügbar, wird aber deutsche Untertitel bieten. Eine deutsche Synchro soll laut Crunchyroll später folgen. Wann genau, ist nicht bekannt

Die Special-Episode ist zunächst lediglich mit japanischer Sprachausgabe verfügbar, wird aber deutsche Untertitel bieten. Eine deutsche Synchro soll laut Crunchyroll später folgen. Wann genau, ist nicht bekannt Episodenlänge: Das Special wird ganze 85 Minuten lang sein, hat also Filmlänge.

0:30 Attack on Titan - Trailer zum großen Finale des beliebten Anime - Trailer zum großen Finale des beliebten Anime

Auf der kostenpflichtigen Streamingplattform Crunchyroll wurde übrigens auch das Special 1 aus den finalen Kapiteln der letzten Staffel Attack on Titan veröffentlicht.

Studio MAPPA zeichnet für das finale AoT-Special erneut als Studio verantwortlich. Regie führt Yūichiro Hayashi, das Drehbuch stammt von Hiroshi Seko und Tomohiro Kishi kümmert sich ums Charakterdesign.

Der Manga zu Attack on Titan hat die Geschichte von Eren Jäger, Armin, Mikasa und Co. bereits im Jahr 2021 nach 34 Ausgaben abgeschlossen. Wir sind gespannt, ob oder inwiefern sich die Anime-Umsetzung von der Vorlage unterscheiden wird.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr euch die letzte Folge Attack on Titan ansehen? Und was sind eure Erwartungen an die letzte Folge? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.