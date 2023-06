3 Monate Audible geschenkt: Jetzt tausende Hörbücher kostenlos streamen im Prime Day Angebot

Das Hörbuch-Abo Audible könnt ihr als Teil der frühen Prime Day Angebote gerade kostenlos testen.

Der Amazon Prime Day 2023 findet zwar erst am 11 und 12. Juli statt, Amazon hat aber vorab schon ein paar interessante Prime-Day-Angebote gestartet. So könnt ihr jetzt beispielsweise Amazon Audible drei Monate kostenlos testen. Normalerweise kostet das Hörbuch-Abo 9,95€ im Monat.

Das Angebot läuft bis zum 13. Juli und gilt wie üblich bei Prime Day Deals nur für Prime-Mitglieder. Außerdem kann es sein, dass ihr von der Aktion ausgeschlossen seid, wenn ihr schon mal ein Audible-Abo hattet. In manchen Fällen funktioniert das Angebot aber auch, obwohl man kein Neuling ist. Da Amazon seine Regeln in dieser Hinsicht nicht offen kommuniziert, probiert ihr es am besten einfach mal aus, indem ihr obigem Link folgt.

Was bietet Audible?

Audible bietet eine große Auswahl an Hörbüchern, darunter auch Eigenproduktionen wie Wastelanders: Star-Lord, das ihr aktuell sogar ohne Abo kostenlos hören könnt.

Hörbücher, Podcasts & Hörspiele: Audible ist ein Hörbuch-Streamingdienst. Durch das Abo erhaltet ihr sofortigen Zugriff auf eine große Auswahl an Hörbüchern sowie Podcasts und Hörspielen für Kinder, die ihr für die Dauer der Mitgliedschaft unbegrenzt und ohne zusätzliche Kosten nutzen könnt. Mit dabei sind auch einige Eigenproduktionen, die es nur bei Audible gibt.

Hörbücher dauerhaft behalten: Darüber hinaus könnt ihr jeden Monat ein Hörbuch auswählen, das ihr dauerhaft behalten könnt, auch nach dem Ende eures Abos. Hier stehen sämtliche Hörbücher aus dem Katalog zur Auswahl und nicht nur diejenigen, die ihr mit dem Abo ohne Zusatzkosten hören könnt. Durch die drei Gratis-Monate der aktuellen Aktion könnt ihr also insgesamt drei Hörbücher nach Wahl kostenlos abstauben.

Amazon Prime Day 2023: Weitere Angebote

Zum Amazon Prime Day könnte es einige sehr günstige Gaming-Angebote geben.

Zum Amazon Prime Day am 11. und 12. Juli wird es wieder tausende Deals aus den verschiedensten Bereichen exklusiv für Prime-Mitglieder geben. Was die besten Angebote sein werden, können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, aber wir hoffen gerade im Gaming-Bereich auf viele günstige Schnäppchen. Die Chancen stehen gut, dass diesmal auch die PS5 dabei ist. Sobald die Deals gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Neben der Audible-Aktion laufen sogar schon jetzt einige frühe Angebote. Zum Beispiel könnt ihr euch vier Monate Amazon Music Unlimited oder drei Monate Kindle Unlimited kostenlos sichern. Außerdem gibt es für Prime-Mitglieder bis zu 50 Prozent auf Filme und Serien bei Amazon Prime Video:

Auf unserer Prime Day Übersicht werden wir euch weiterhin über die besten Angebote auf dem Laufenden halten. Mehr aktuelle Sonderangebote sowie spannende Neuerscheinungen findet ihr in unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: