Spieler kauft alte PS2, die kaum noch richtig läuft - tauscht die Hälfte der Teile aus und so gut hat noch keine PS2 ausgesehen

Viele Bastler schnappen sich alte Geräte, um sie wieder aufzumotzen. Manchen liegt dabei besonders am Herzen, alles so originalgetreu wie möglich zu belassen. Aber andere – wie dieser Fan hier – setzen vor allem auf Optimierung, neue Teile und viele Verbesserungen. Diese PS2 war alt, extrem laut und lief nicht besonders gut. Nach einer umfangreichen Frischzellenkur ist sie aber kaum noch wieder zu erkennen.

PS2 wird aufgemotzt, dass es eine wahre Freude ist – das wurde alles verbessert

Worum geht's? Reddit-User Mishung berichtet davon, vor ungefähr einem Monat eine alte, gebrauchte PS2 für ungefähr 50 Euro gekauft zu haben. Keine PS2 Slim, sondern das dicke Modell, das zum Release der Konsole ab Ende 2000 im Laden stand. Es hatte eine klassische 80 GB-Festplatte, war fürchterlich laut und kam mit einem inofiziellen Kabel-Controller sowie einem billigen Konverter daher. Die Konsole war also in keinem guten Zustand und das ausgegebene Bild sah "furchtbar" auf dem großen TV aus.

Dann kam der Umbau: Mishung hat die Konsole einmal komplett auseinander genommen. Im Inneren wurden die Wärmeleitpads gegen frische, moderne ausgetauscht, der alte Lüfter wurde durch einen von Noctua ersetzt, die Festplatte durch eine 256 GB-SSD und zusätzlich kam noch ein Adapter für kabellose Controller obendrauf.

Abgerundet wurde das Ganze dann durch einen GBS Control-Scaler, der sogar selbst zusammen gebastelt wurde und um die 45 Euro gekostet hat. Dabei handelt es sich um eine Custom-Lösung zur Bildübertragung. Der Upscaler lässt euch selbst einstellen, welche Auflösung ausgegeben werden soll, wie das Seitenverhältnis aussieht und wo beispielsweise die schwarzen Balken hin kommen, wenn ihr ein 4:3-Bild auf einem 16:9-TV sehen wollt.

Hier könnt ihr euch die überarbeitete Konsole in einer Bilderstrecke ansehen:

Ein Unterschied wie Tag und Nacht: Der Redditor ist extrem zufrieden mit dem Ergebnis. Die PS2 sei jetzt absolut flüsterleise und gebe keinen Ton von sich. Gleichzeitig kann der favorisierte Xbox-Controller an ihr benutzt werden und das Bild sei kristallklar und habe nur einen halben Frame Latenz. Das klingt zugegebenermaßen alles ziemlich traumhaft und nach dem besten PS2-Erlebnis, das irgendwie möglich ist.

Ist das nicht der totale Overkill? Tja nun, vielleicht ein bisschen. Aber das Ganze lässt so eben wirklich keinerlei Wünsche offen. In den Kommentaren merkt ein anderer Redditor an, dass die SSD total übertrieben sei. Die PS2 könne die hohe Datenübertragungsrate doch sowieso nicht nutzen. Aber im selben Atemzug geht es dann auch gleich darum, dass eine SSD durchaus leiser zu Werke gehe als eine herkömmliche Festplatte. Wer also wirklich nichts hören will, ist damit besser bedient.

