Glückspilz durchsucht Garage der Eltern und findet dort originalverpackte PS2, die für 20 Jahre einfach vergessen wurde - so viel ist sie jetzt wert

Ein wahrer Glücksfund: Da lag einfach mal eine neue PS2 in der Garage. (Bild: Reddit / Torghira)

So ein Glück im Unglück muss man erstmal haben: Auf Reddit hat eine Person einige Bilder einer originalverpackten und nagelneuen PlayStation 2 gepostet, die er oder sie einfach zufällig in der Garage der eigenen Eltern gefunden hat.

Ein Glücksgriff deshalb, weil die Konsole inzwischen durchaus einiges wert ist – aber auch schade um all die Spiele, die der Redditor darauf über die Jahre hätte zocken können.

Redditor findet nagelneue PS2 und weiß nicht, was damit zu tun ist

Mit so einem Fund dürfte Redditor Torghira nicht gerechnet haben, als er oder sie die Garage der eigenen Eltern durchsucht hat. Dort stand nämlich in der Ecke eine ungeöffnete PlayStation 2 in Originalverpackung rum – sogar der Aufkleber über der Öffnungslasche ist noch dran und belegt eindeutig, dass diese Konsole seit zwei Jahrzehnten nicht aus der Verpackung entnommen wurde.

In einem Reddit-Thread fragt der User nun, ob die Konsole irgendetwas wert sei und erklärt:

"Ich bin keine PlayStation-Person. Ich wäre es wahrscheinlich geworden, wenn mir die [PS2] geschenkt worden wäre, als sie gekauft wurde, statt für zwei Jahrzehnte vergessen zu werden. Was mach ich jetzt damit?"

In den Kommentaren springen direkt mehrere User zur Hilfe und empfehlen Torghira, die Konsole unbedingt aufzubewahren und nicht anzufassen. "Mach sie nicht auf. Ich würde sie wenigstens weitere 10 Jahre behalten. Halte sie trocken und sicher", schreibt etwa User KCDAF44.

ArousedBadger789 legt sogar noch einen drauf und empfiehlt im Top-Kommentar: "Behalt sie weitere 15 Jahre und verkauf sie dann."

Ein Blick auf eBay zeigt, dass an diesen Tipps tatsächlich etwas dran sein könnte. Schaut man hier nach originalverpackten und versiegelten PS2 Slim-Konsolen, die erfolgreich verkauft wurden, finden sich dort jetzt schon Verkaufspreise von 450 bis fast 800 Euro.

Einige User fragen natürlich auch, wie man einfach mal nach 20 Jahren eine PS2 in seiner Garage finden kann. Torghira erklärt darauf, dass seine oder ihre Eltern einfach einen Haufen Sachen in der Garage abladen, darunter auch hunderte Baseball-Karten.

Der User vermutet weiter, dass beide Elternteile ADHS haben könnten – also Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung – was unter anderem dafür sorgt, dass man schnell abgelenkt ist und Dinge vergisst. Da kann dann tatsächlich auch mal eine nagelneue PS2 aus den Augen und direkt aus dem Sinn sein.

Habt ihr auch schon mal ähnlich wertvolle Funde auf dem Dachboden oder in der Garage gemacht?