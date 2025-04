Nostalgie pur: Taucht ein in die Welt von Avatar – Der Herr der Elemente und erschafft eure eigene epische Legende!

Die coole Avatar-Einsteigerbox bietet einen super einfachen Einstieg in die Welt des fesselnden Pen-&-Papers!

Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich "Avatar - der Herr der Elemente" zum ersten Mal gesehen habe. Es war für mich eine faszinierende Welt, voller tiefgründiger Geschichten, fesselnder Charaktere und einem atemberaubenden Setting. Und seien wir mal ehrlich: Wer hat sich als Kind nicht gewünscht, sein favorisiertes Element bändigen zu können und eigene Abenteuer zu bestreiten!

Genau dieser Traum wurde erfüllt, dank des wundervollen Pen-&-Paper Meisterwerks "Avatar Legends" – bei dem ihr direkt in die Welt von Aang oder Korra eintauchen und zum Bändiger werden könnt!

Worum geht es in der fantastischen Welt von Aang?

"Avatar – Der Herr der Elemente" ist mehr als nur eine Zeichentrickserie. Es ist eine epische Reise durch eine Welt, die durch vier große Elemente – Wasser, Erde, Feuer und Luft – geprägt wird. In jeder der vier Nationen gibt es Menschen, die ein Element bändigen können. Nur eine Person, der Avatar, ist in der Lage, alle vier Elemente zu meistern und das Gleichgewicht zwischen den Völkern zu wahren.

In der Box findet ihr wirklich alles, was ihr für euren Start braucht – sogar coole Würfel sind dabei, die mein Dice-Goblin Herz höher schlagen lassen!

Die Serie folgt dem jungen Luftbändiger Aang, der nach hundert Jahren im Eis erwacht und feststellen muss, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Seine Mission: die Feuer-Nation stoppen, das Gleichgewicht wiederherstellen und sich seiner Rolle als Avatar stellen.

Die Nachfolgeserie "Die Legende von Korra" erzählt von einer neuen Zeit, in der Technik, Politik und Spiritualität aufeinandertreffen – und in welcher der Avatar mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert wird. Beide Serien erzählen nicht nur von epischen Kämpfen, sondern auch von inneren Konflikten, vom Erwachsenwerden und vom Mut, für das Richtige einzustehen – auch wenn es schwerfällt.

Wie wird Avatar Legends gespielt?

Das Spielen von Avatar Legends fühlt sich an, als würdet ihr direkt in die Lieblingsfolgen der Serie hüpfen – nur dass ihr diesmal die Hauptrollen übernehmt. Gemeinsam mit euren Dungeonmaster erschafft ihr Charaktere, die direkt der Welt von Avatar entspringen: mutige Bändiger, weise Mönche, clevere Techniker oder entschlossene Kriegerinnen.

Neben coolen Landkarten, die euch die vier Nationen zeigen, findet ihr auch bereits vorgefertigte Charaktere und könnt sofort loslegen!

Das Spiel basiert auf einem leicht verständlichen System, das auf zwei sechsseitigen Würfeln (2W6) beruht. Statt langer Tabellen geht es hier um Entscheidungen, Beziehungen und Charakterentwicklung. Ihr wählt sogenannte Spielbücher (Playbooks), die Archetypen wie den Idealisten, den Beschützer oder die Querdenkerin verkörpern – und entwickelt daraus eure ganz persönliche Legende.

Darauf könnt ihr euch in der Avatar Legends Einsteigerbox freuen

In der Avatar Legends Einsteigerbox erwartet euch alles, was ihr braucht, um direkt ins Abenteuer zu starten. Ihr findet vorgefertigte Charaktere, die ihr optional nutzen könnt, sowie ein spannendes, leicht zugängliches Abenteuer, das euch sofort in die Handlung eintauchen lässt. Zusätzlich gibt es wundervolle Karten, die euch das Reich aller vier Nationen zeigen und euch bei der Orientierung helfen!

Der Spielleiter bekommt ein praktisches Handbuch mit hilfreichen Tipps und Regeln, um das Spiel flüssig und aufregend zu gestalten. Mit dieser Box seid ihr bestens ausgestattet, um euer eigenes, episches Avatar-Abenteuer zu erleben – und das ganz ohne langes Vorbereiten!