Avatar: Frontiers of Pandora angekündigt - Ubisoft bringt die größte Überraschung am Ende

Fast alles, was auf der Ubisoft Forward gezeigt wurde, war bereits im Vorfeld entweder offiziell oder durch Leaks durchgesickert. Eine echte Überraschung hatte die Präsentation dann aber doch zu bieten. Ganz am Ende kündigte Ubi-CEO Yves Guillemot höchstselbst ein neues Projekt des Publishers an.

Und das heißt Avatar: Frontiers of Pandora und spielt im Universum des enorm erfolgreichen Kinofilmes Avatar von Ubisoft aus dem Jahr 2009. Der Render-Trailer zeigte bereits einige Eindrücke, die auf das Gameplay des Spiels schließen lassen:

Ihr schlüpft offenbar in die Rolle eines Na'vis und müsst euch auf dem Mond Pandora mit den menschlichen Invasoren auseinandersetzen, die die Rohstoffe des Mondes ausbeuten

Pandora scheint eine Open World zu werden, die von vielen unterschiedlichen Spezies bevölkert wird, darunter unter anderem Flugwesen, die ihr sogar reiten können werdet

Hier ist der Ankündigungs-Trailer:

Link zum YouTube-Inhalt

Nicht mehr für Last Gen

Der Teaser machte in jedem Fall schon Lust auf mehr und verriet zudem, dass Avatar: Frontiers of Pandora ausschließlich für Current Gen-Konsolen, also PS5 und Xbox Series X/S sowie den PC erscheinen wird. Die Last Gen-Konsolen Xbox One und PS4 bleiben außen vor. Der Release-Termin ist für das Jahr 2022 geplant.

Wie findet ihr den Trailer?